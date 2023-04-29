Серийные убийцы и женщина с топором: 8 новых криминальных триллеров, основанных на реальных событиях

Сериал о домохозяйке, из ревности зарубившей лучшую подругу, история о поимке опасного советского маньяка и фильм о мужчине, создавшем крупнейшую интернет-площадку по сбыту нелегальных товаров.

Любовь и смерть (2023, 1 сезон)

Элизабет Олсен , Лили Рэйб , Джесси Племонс и Патрик Фьюджит в сериале о двух благополучных техасских семьях. Кэнди и Бетти — лучшие подруги, которые вместе поют в церковном хоре и регулярно ходят друг к другу в гости. Их мужья работают вместе, а их дочери прекрасно ладят друг с другом. Ничего не предвещало беды, пока одна из подруг не узнала, что от нее скрывает другая.

На чем основано: в 1980 году американскую домохозяйку Кэнди Монтгомери обвинили в жестоком убийстве подруги, Бетти Гор, которая была любовницей ее мужа. Узнав о предательстве, женщина взяла в руки топор и расправилась с Гор. К слову, суд оправдал Монтгомери: ее реакцию признали самообороной, когда уличенная в обмане Беттти напала на нее.

Любовь и смерть

Фишер (2023, 1 сезон)

Александр Яценко , Иван Янковский и Александра Бортич в роли следователей, которые ищут опасного маньяка, орудующего в Москве. Единственный, кто видел преступника, — подросток Игорь, чьи родители не хотят, чтобы их сын сотрудничал с полицией.

На чем основано: с 1986 по 1992 год один из самых страшных советских маньяков Сергей Головкин убил 11 мальчиков-подростков. Головкин был известен как Фишер — маньяк стал представляться так жертвам после того, как знакомый одного из убитых дал ложную зацепку, рассказав, что видел мужчину с татуировкой «Фишер». В 1996 году Головкина расстреляли.

Фишер

Кира Найтли в роли журналистки Лоретты Макклафлин, которая, обнаружив общие черты в убийствах нескольких женщин, начинает вести криминальную колонку в газете. Когда случается очередное убийство, Лоретта под руководством более опытной коллеги начинает полноценное журналистское расследование

На чем основано: в начале 1960-х американец итальянского происхождения Альберт Де Сальво убил в районе Бостона 13 женщин. Несмотря на то что считается, что все преступления совершил Де Сальво, некоторые до сих пор полагают, что под именем Бостонского душителя действовали несколько преступников.

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Бостонский душитель

Эдди Редмэйн и Джессика Честейн играют медицинских сотрудников Чарльза Каллена и Эми Лонгрен, вместе работающих в больнице в Нью-Джерси. После того как полиция начинает подозревать Каллена — примерного семьянина и ответственного работника — в серии убийств, Эми решает пойти на сотрудничество с детективами.

На чем основано: за 16 лет работы в больницах медбрат Чарльз Каллен ввел смертельную дозу препаратов десяткам, если не сотням пациентов. По словам Каллена, таким образом он хотел избавить больных от мучений, хотя многие из жертв не были смертельно больны. Точное число убитых Калленом до сих пор не установлено.

Добрый медбрат

Черная птица (2022, 1 сезон)

Бывший спортсмен и прожигатель жизни, осужденный за распространение наркотиков, идет на сделку с властями. Его переводят в тюрьму строго режима, где он должен втереться в доверие к мужчине, подозреваемому в серии убийств, чтобы найти доказательства его вины.

На чем основано: в 2010 году Джеймс Кин выпустил автобиографический роман «Вместе с дьяволом: падший герой, серийный убийца и опасная сделка для искупления», в котором рассказал о том, как в конце 1990-х, будучи осужденным на 10 лет, пошел на сделку со следствием и участвовал в раскрытии преступлений маньяка.

Черная птица

Испуганный молодой человек звонит в полицию и сообщает, что его сестра, имеющая психические расстройства, окончательно сошла с ума и грозится убить всю его семью. Приехавшие на место преступления полицейские застали только трупы — семейную пару, владеющую фермой, ту самую сумасшедшую девушку и ее детей.

На чем основано: в 1985 году на ферме в графстве Эссекс произошла чудовищная трагедия: были застрелены представители трех поколений одной семьи. Следствие, первоначально обвинившее приемную дочь покойных Шелли, вскоре нашло улики, указывающие на то, что убийства мог совершить ее брат, Джереми Бамбер.

Убийство на ферме «Уайтхаус»

Старшая дочь Мари Гилберт Шеннон бесследно исчезает. Убитая горем мать обращается в полицию, но те, выяснив, что девушка занималась проституцией, не спешат расследовать дело. Когда следователи находят тела нескольких женщин и становится очевидно, что Шеннон — не единственная жертва, Мари сама принимается за поиски пропавшей дочери и решает отыскать маньяка.

На чем основано: в 2013 году репортер ​​Роберт Колкер опубликовал книгу «Потерянные девушки: неразгаданная американская тайна», рассказывающую о серийном убийце, орудовавшем в Лонг-Айленде в течение 20 лет. Убийца так и не был найден.

Исчезнувшие

Агент ФБР пытается поймать молодого человека, создавшего анонимную интернет-площадку Silk Road, где можно купить запрещенные вещества. Тем временем сеть разрастается до невероятных масштабов: ежегодно ей пользуются миллионы людей, а годовой оборот превышает миллиард долларов.

На чем основано: с 2011 по 2013 год владелец сайта Silk Road Росс Ульбрихт распространял психоактивные вещества и прочие нелегальные товары. В 2013 году он был арестован, а в 2015-м — приговорен к пожизненному заключению.