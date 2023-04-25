Геральт и Йеннифэр покровительствуют Цири на постере третьего сезона «Ведьмака»

Потоковый сервис Netflix опубликовал постер предстоящего третьего сезона «Ведьмака», на котором запечатлена троица главных героев в исполнении Генри Кавилла, Фрейи Аллан и Ани Чалотры. На плакате Геральт и Йеннифэр обнимают опечаленную принцессу Цири.

Предполагается, что релиз новых эпизодов состоится летом этого года, однако Netflix пока не установил конкретную дату. В официальных соцсетях шоу пообещали представить сегодня нечто интересное. Вероятно, это будет дебютный тизер-трейлер, кадры или официальный анонс даты выхода.

В следующем отрезке приключенческой эпопеи по книжной серии Анджея Сапковского продолжат освещать похождения героев по Континенту. Действие начнется после шокирующей развязки второго сезона, когда Цири узнала, что ее отцом является Эмгыр вар Эмрейс. Белокурая принцесса окажется в еще большой опасности из-за того, на нее открыли охоту враждебные силы, но могучий Геральт и его возлюбленная чародейка Йеннифэр будут ей всячески помогать и учить контролировать свои способности.

Грядущий сезон станет прощальным для исполнителя главной роли Генри Кавилла. В дальнейшем образ легендарного охотника на монстров будет воплощать Лиам Хемсворт.