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Киноафиша Новости Кровожадный Дракула атакует экипаж корабля в трейлере хоррора «Последнее путешествие «Деметра»

Кровожадный Дракула атакует экипаж корабля в трейлере хоррора «Последнее путешествие «Деметра»

14 апреля 2023 10:08
Кровожадный Дракула атакует экипаж корабля в трейлере хоррора «Последнее путешествие «Деметра»

Хоррор от создателей «Страшных историй для рассказа в темноте» и «Быстрее пули» выйдет на экраны в августе.

Кинокомпания Universal Pictures выпустила первый трейлер хоррора «Последнее путешествие «Деметра», основанного на классическом романе Брэма Стокера «Дракула». Главные роли в фильме исполняют Давид Дастмалчян («Отряд самоубийц: Миссия навылет»), Кори Хокинс («Трагедия Макбета»), Эшлинг Франчози («Черный нарцисс»), Лиам Каннингэм («Игра престолов») и Хавьер Ботет («Оно»).

В центре сюжета — экипаж корабля «Деметр», нанятого для перевозки особого груза из Румынии в Англию. Во время путешествия моряки замечают, что на борту судна происходят необъяснимые вещи: все животные оказываются жестоко убиты и обескровлены, члены команды пропадают один за другим, а по ночам в трюмах шастает монструозное демоническое существо, прячущееся в тенях. Вскоре экипаж осознает, что их загадочным пассажиром является сам граф Дракула (Ботет), все это время скрывавшийся в грузе, который им было поручено перевезти. Не имея иного выхода, первый помощник корабля Войчек (Дастмалчян) и другие члены команды объединяют силы и бросают вызов вампиру.

В оригинальном романе Стокера тоже есть глава, повествующая о путешествии Дракулы на «Деметре», однако там этому сюжету уделяется немного внимания. Новая же экранизация полностью посвящена трагической судьбе корабля и расширяет истории многих персонажей, лишь вскользь упомянутых в первоисточнике.

Режиссером фильма выступает норвежец Андре Овредал, наиболее известный по фильмам «Страшные истории для рассказа в темноте», «Демон внутри» и «Бог грома». Сценарий картины написали Брэги Ф. Шут («Самаритянин») и Зак Олкевич («Быстрее пули»).

Премьера «Последнего путешествия «Деметра» состоится 11 августа.

Фото: Universal Pictures
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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