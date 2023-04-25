Создатель «Настоящего детектива» готовит сериал по вестерну «Великолепная семерка»

Автор «Настоящего детектива» Ник Пиццолатто разрабатывает многосерийную адаптацию «Великолепной семерки». Проектом занимается медиагигант Amazon.

В начале весны сообщалось, что Пиццолатто планирует снять для цифровой платформы оригинальный вестерн-сериал в духе «Йеллоустоуна», однако впоследствии он переработал материал, чтобы подвязать будущее шоу к знаменитой ковбойской франшизе. С некоторых пор Amazon владеет студией MGM, которой и принадлежит данная интеллектуальная собственность, поэтому стример решил воспользоваться удобной ситуацией в надежде придать проекту больший вес. Действующая цель Amazon — возрождать известные киносерии MGM, что подтверждают недавние новости о потенциальных фильмах и сериалах по «Робокопу», «Звездным вратам», «Блондинке в законе», «Парикмахерской» и «Розовой пантере».

Деталей о перезапуске «Великолепной семерки» пока мало. Ожидается, что завязка останется прежней. В центре повествования окажется бандит с благородным сердцем и разношерстная группа ковбоев, объединившихся для общей цели — защиты деревни иммигрантов, на владения которых покушаются жадные техасские скотоводческие бароны.

Пиццолатто выступает творческим руководителем грядущего шоу. Примечательно, что ранее кинематографист участвовал в разработке сценария полнометражного ремейка «Великолепной семерки» с Дензелом Вашингтоном и Крисом Праттом.