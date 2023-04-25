Создатель «Настоящего детектива» готовит сериал по вестерну «Великолепная семерка»
Amazon готовит многосерийную адаптацию еще одной франшизы MGM.
Автор «Настоящего детектива» Ник Пиццолатто разрабатывает многосерийную адаптацию «Великолепной семерки». Проектом занимается медиагигант Amazon.
В начале весны сообщалось, что Пиццолатто планирует снять для цифровой платформы оригинальный вестерн-сериал в духе «Йеллоустоуна», однако впоследствии он переработал материал, чтобы подвязать будущее шоу к знаменитой ковбойской франшизе. С некоторых пор Amazon владеет студией MGM, которой и принадлежит данная интеллектуальная собственность, поэтому стример решил воспользоваться удобной ситуацией в надежде придать проекту больший вес. Действующая цель Amazon — возрождать известные киносерии MGM, что подтверждают недавние новости о потенциальных фильмах и сериалах по «Робокопу», «Звездным вратам», «Блондинке в законе», «Парикмахерской» и «Розовой пантере».
Деталей о перезапуске «Великолепной семерки» пока мало. Ожидается, что завязка останется прежней. В центре повествования окажется бандит с благородным сердцем и разношерстная группа ковбоев, объединившихся для общей цели — защиты деревни иммигрантов, на владения которых покушаются жадные техасские скотоводческие бароны.
Пиццолатто выступает творческим руководителем грядущего шоу. Примечательно, что ранее кинематографист участвовал в разработке сценария полнометражного ремейка «Великолепной семерки» с Дензелом Вашингтоном и Крисом Праттом.