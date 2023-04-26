В «Барби» с Марго Робби будет масса отсылок к знаменитым фильмам из прошлого

На конвенте владельцев кинотеатров CinemaCon, проходящем в Лас-Вегасе, были эксклюзивно представлены новые фрагменты из картины Греты Гервиг «Барби», изобилующие отсылками к классике кино.

Например, согласно IndieWire, в одном из в представленных отрывков «странная Барби» (Кейт МакКиннон) просит главную героиню (Марго Робби) сделать выбор между сандалиями и каблуками, тем самым предлагая ей узнать правду о реальности, в которой она существует. Эта сцена является отсылкой к аналогичному эпизоду из «Матрицы» (1999), в котором загадочный Морфеус (Лоренс Фишберн) дает Нео (Киану Ривз) возможность узнать правду об окружающем его мире, предложив герою выбрать красную или синюю таблетку.

Примечательно, что первый тизер «Барби», опубликованный в декабре 2022 года, по сути, представляет собой одну большую отсылку к картине Стэнли Кубрика «2001 год: Космическая одиссея». Судя по всему, аллюзии к различным произведениям действительно является важной составляющей «Барби».

Гервиг также присоединилась CinemaCon и рассказала процессе создания фильма. Она поведала о том, что Райан Гослинг, сыгравший в картине бойфренда Барби Кена, изначально намеревался исполнить свою роль как можно драматичнее, превратив пластмассового красавчика в трагического героя:

«Он был похож на Марлона Брандо, играющего Кена».

Она также признала, что черпала вдохновение из диско и старых цветных мюзиклов, созданных с использованием технологии Technicolor.

Премьера «Барби» состоится 21 июля.