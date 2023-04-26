Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Все страхи Бо" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости В «Барби» с Марго Робби будет масса отсылок к знаменитым фильмам из прошлого

В «Барби» с Марго Робби будет масса отсылок к знаменитым фильмам из прошлого

26 апреля 2023 12:30
В «Барби» с Марго Робби будет масса отсылок к знаменитым фильмам из прошлого

Создатели представили новую сцену, восходящую к «Матрице».

На конвенте владельцев кинотеатров CinemaCon, проходящем в Лас-Вегасе, были эксклюзивно представлены новые фрагменты из картины Греты Гервиг «Барби», изобилующие отсылками к классике кино.

Например, согласно IndieWire, в одном из в представленных отрывков «странная Барби» (Кейт МакКиннон) просит главную героиню (Марго Робби) сделать выбор между сандалиями и каблуками, тем самым предлагая ей узнать правду о реальности, в которой она существует. Эта сцена является отсылкой к аналогичному эпизоду из «Матрицы» (1999), в котором загадочный Морфеус (Лоренс Фишберн) дает Нео (Киану Ривз) возможность узнать правду об окружающем его мире, предложив герою выбрать красную или синюю таблетку.

Примечательно, что первый тизер «Барби», опубликованный в декабре 2022 года, по сути, представляет собой одну большую отсылку к картине Стэнли Кубрика «2001 год: Космическая одиссея». Судя по всему, аллюзии к различным произведениям действительно является важной составляющей «Барби».

Гервиг также присоединилась CinemaCon и рассказала процессе создания фильма. Она поведала о том, что Райан Гослинг, сыгравший в картине бойфренда Барби Кена, изначально намеревался исполнить свою роль как можно драматичнее, превратив пластмассового красавчика в трагического героя:

«Он был похож на Марлона Брандо, играющего Кена».

Она также признала, что черпала вдохновение из диско и старых цветных мюзиклов, созданных с использованием технологии Technicolor.

Премьера «Барби» состоится 21 июля.

Фото: Warner Bros.
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Язык тела: история боди-хоррора – самого мерзкого направления фильмов ужасов Язык тела: история боди-хоррора – самого мерзкого направления фильмов ужасов Читать далее 26 апреля 2023
Тест: только настоящие знатоки угадают 16 фильмов СССР по фразе Тест: только настоящие знатоки угадают 16 фильмов СССР по фразе Читать далее 27 апреля 2023
3 выдумки в «Великолепном веке», над которыми смеются историки 3 выдумки в «Великолепном веке», над которыми смеются историки Читать далее 27 апреля 2023
7 сериалов, похожих на Бриджертон, которые точно стоят потраченного времени 7 сериалов, похожих на Бриджертон, которые точно стоят потраченного времени Читать далее 27 апреля 2023
Сериалы, похожие на Отчаянные домохозяйки: список 8 лучших Сериалы, похожие на Отчаянные домохозяйки: список 8 лучших Читать далее 27 апреля 2023
Тест: кем бы ты был в Нетландии? Тест: кем бы ты был в Нетландии? Читать далее 27 апреля 2023
8 сериалов, похожих на Сверхъестественное: список лучших 8 сериалов, похожих на Сверхъестественное: список лучших Читать далее 27 апреля 2023
Киногороскоп: кто ты из принцесс Disney по знаку зодиака? Киногороскоп: кто ты из принцесс Disney по знаку зодиака? Читать далее 26 апреля 2023
Помните красотку из Американского пирога? Вот как она выглядит в 49 лет Помните красотку из Американского пирога? Вот как она выглядит в 49 лет Читать далее 27 апреля 2023
6 худших профессоров Хогвартса: Снейп на первом месте, а кто ещё в списке? 6 худших профессоров Хогвартса: Снейп на первом месте, а кто ещё в списке? Читать далее 27 апреля 2023
Related video