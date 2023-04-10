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Киноафиша Новости На стриминге состоялась премьера драмы «Искусство смерти» с Сергеем Маковецким

На стриминге состоялась премьера драмы «Искусство смерти» с Сергеем Маковецким

10 апреля 2023 16:50
На стриминге состоялась премьера драмы «Искусство смерти» с Сергеем Маковецким

Фильм был удостоен наград «За убедительную режиссерскую смелость» и «Лучшая мужская роль» на различных фестивалях.

Сегодня, 10 апреля, в онлайн-кинотеатре KION состоялась премьера драмы «Искусство смерти», основанной на радиопьесе «Ночной разговор с палачом» Фридриха Дюрренматта. Главные роли в картине исполнили Сергей Маковецкий («Капельник») и Антон Васильев («Праведник»).

Картина представляет собой притчу, действие которой разевается в Чехословакии через год после событий Пражской весны. Главной герой — терзаемый совестью писатель и журналист Вилор Свобода. Устав от постоянных душевных мук, он пишет изобличительную статью о себе и своих коллегах. С момента ее публикации жизнь Свободы переворачивается с ног на голову: журналист оказывается в опале, от него отворачиваются все близкие люди, а его повседневная действительность превращается в пустоту. Он чувствует, что каждая ночь может стать его последней, и ждет, когда к нему придет человек, который навсегда прекратит его страдания. Этот палач становится героем последней книги Свободы. Обретя жизнь в тексте, персонаж начинает учить писателя искусству смерти.

Постановщиком фильма выступил выпускник режиссерской мастерской Римаса Туминаса «Театрального института им. Бориса Щукина» Владимир Бельдиян, для которого эта картина стала дебютом в полнометражном кино. Оператором стал ученик легендарного кинематографиста Вадима Юсова Илья Кондратьев.

«Искусство смерти» было впервые представлено зрителям на фестивале «Амурская осень», где получило диплом жюри «За убедительную режиссерскую смелость». Фильм также был удостоен приза «Лучшая мужская роль» (Маковецкий) на фестивале «Алафейская гора».

Фото: KION
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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