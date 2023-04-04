Босс компании Paramount подтвердил информацию о спин-оффе «Йеллоустоуна» с Мэттью МаКконахи

В начале февраля СМИ сообщили о готовящемся спин-оффе «Йеллоустоуна» с Мэттью МаКконахи в главной роли, а теперь данную информацию подтвердил президент ViacomCBS Крис Маккарти. Об этом он сообщил в рамках мероприятия для фанатов PaleyFest. Создатель сериала Тейлор Шеридан и основные звезды, включая Кевина Костнера, не присутствовали на фанатской панели «Йеллоустоуна» в Лос-Анджелесе.

Об участии МакКонахи стало известно на фоне информации о планах Костнера покинуть основной сериал, который перезапустил его актерскую карьеру. «Йеллоустоун» больше не вписывается в творческие планы звезды, потому что сейчас он занимается своим четвертым режиссерским проектом. Костнер снимет вестерн «Горизонт», также исполнив в фильме главную роль.

Будучи занятым на стороне, во время производства первой половины пятого сезона «Йеллоустоуна» Костнер пробыл на съемочной площадке 50 дней вместо запланированных 65, а на оставшиеся восемь эпизодов он хочет выделить всего неделю. По данным инсайдеров, такой неожиданный поворот событий очень разочаровал Шеридана, из-за чего шоу оказалось под угрозой закрытия. Официальные представители Paramount Network данную информацию пока не подтверждают, ограничиваясь лишь осторожными комментариями о важности Костнера для телевизионной франшизы.

Как бы то ни было, шоу с МаКконахи будет продвигаться вперед вне зависимости от того, продолжит Костнер сниматься в «Йеллоустоуне» или же нет. Съемки второй половины пятого сезона еще не начались, но премьера пока что назначена на лето этого года. Детали спин-оффа с МакКонахи на данный момент неизвестны.