Рассел Кроу изначально отказался от съемок в «Гладиаторе» из-за никудышного сценария

Актеру не нравилось, что фильм содержал в себе сцены рекламы оливкового масла и других продуктов.

Рассел Кроу признался, что чуть не отказался от роли в «Гладиаторе» (2000) из-за плохого сценария. В новом интервью для Vanity Fair актер сказал:

«Я был уверен в своих силах как исполнитель главной роли. Но я не был уверен в других аспектах «Гладиатора», в окружающем меня мире. В основе проекта лежала отличная концепция, но сценарий был чушью, абсолютным чушью. В нем были очень странные ходы».

По словам Кроу, первоначальный сценарий включал в себя сцены, в которых гладиаторы разъезжали на колесницах, украшенных рекламой оливкового масла и других продуктов. Хотя реальные древнеримские бойцы действительно занимались продвижением товаров своих спонсоров, актер был уверен, что подобные детали лишь запутают зрителей:

«Все это правда, но это просто не понравилось бы современной аудитории. Зрители сказали бы: «Что за чушь?!». Энергия вокруг этого проекта была очень раздробленной. Пару раз я задумывался о том, чтобы просто взять билет на самолет и убраться оттуда. Но постоянные разговоры с Ридли Скоттом вернули мне веру в фильм».

Актер добавил, что Скотт позволил ему внести существенные изменения в сценарий:

«В какой-то момент он сказал мне: «Мы не будем снимать сцены, в которые ты не веришь на все 100%». Когда мы начали производство, у нас на руках была всего 21 страница согласованного сценария. В среднем сценарии состоят из 110 страниц. Так что нам предстояла большая работа. Мы отсняли согласованные сцены еще на первом этапе съемок. К моменту прибытия на вторую съемочную локацию, которой стал Марокко, нам пришлось серьезно наверстать упущенное».

«Гладиатор» стал настоящим хитом, заработав $460 млн в мировом прокате при бюджете в $103 млн. В настоящее время Скотт работает над сиквелом картины.