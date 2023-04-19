Персонажей Бриджертона распределили по факультетам Хогвартса, и вот что получилось
В последнее время сериал "Бриджертон" стал настоящим хитом среди любителей исторических драм и романтических сюжетов.
Мы решили представить, как бы выглядели персонажи этого увлекательного сериала, если бы они попали в магический мир Хогвартса, школы чародейства и волшебства из вселенной Гарри Поттера.
Давайте перенесем героев "Бриджертона" в Хогвартс и посмотрим, на каких факультетах они могли бы учиться!
Дафна Бриджертон – Гриффиндор
Дафна – младшая сестра Энтони Бриджертона и главная героиня первого сезона. Ее отличает упорство, умение находить решения в сложных ситуациях и стремление к справедливости. Все эти качества делают ее идеальным кандидатом для факультета Гриффиндор, где ценят мужество, благородство и решительность.
Саймон Бассет, герцог Хастингс – Слизерин
Саймон – обаятельный, но хитроумный и решительный герцог Хастингс, который с самого детства научился манипулировать и контролировать ситуацию в своих интересах. Именно благодаря этим чертам он бы идеально подошел для факультета Слизерин, где учатся те, кто стремится к власти и успеху, используя свои способности и хитрость.
Элоиза Бриджертон – Когтевран
Младшая сестра Дафны, Элоиза, отличается любознательностью, остроумием и обширными знаниями. Она всегда старается найти правду и помогает другим разобраться в сложных ситуациях. Именно эти качества сделали бы ее отличным представителем факультета Когтевран, где ценят ум, мудрость и креативность.
Пенелопа Фезерингтон – Пуффендуй
Пенелопа – лучшая подруга Элоизы и член семьи Фезерингтон, известной своими интригами и махинациями. Несмотря на это, она добрая, заботливая и верная по отношению к своим друзьям. Ее честолюбие и умение работать в команде делают Пенелопу идеальным кандидатом для факультета Пуффендуй, где ценят трудолюбие, честность и дружелюбие.
Энтони Бриджертон – Гриффиндор
Старший брат Дафны и Элоизы, Энтони, является ответственным и заботливым сыном и братом. Он готов рискнуть собственной жизнью ради спасения своей семьи и чести. Эти качества присущи студентам Гриффиндора, что делает его прекрасным представителем этого красно-золотого факультета.
Колин Бриджертон – Пуффендуй
Колин – еще один из младших братьев Бриджертон, который всегда готов прийти на помощь своей семье и друзьям. Он отличается добротой, честностью и щедростью, что делает его отличным кандидатом для факультета Пуффендуй (вот уж действительно, они с Пенелопой – идеальная пара, и третий сезон ещё раз нам это докажет).
Франческа Бриджертон – Когтевран
Франческа – третья дочь Бриджертонов, которая проявляет уникальную мудрость и знания во всех своих действиях. Она обладает редким интеллектом и проницательностью, что делает ее идеальным представителем факультета Когтевран.
Бенедикт Бриджертон – Гриффиндор
Бенедикт – художник и мечтатель, однако вместе с тем он не боится защищать своих близких и бороться за свои убеждения. Это делает его идеальным представителем факультета Гриффиндор.