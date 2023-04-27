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7 сериалов, похожих на Бриджертон, которые точно стоят потраченного времени

27 апреля 2023 13:22
7 сериалов, похожих на Бриджертон, которые точно стоят потраченного времени

Пока поклонники Бриджертона с нетерпением ждут третьего сезона (или хотя бы подтверждения официальной даты его премьеры), предлагаем скоротать ожидание за просмотром сериалов, которые чем-то похожи – по атмосфере, тону или как минимум историческому сеттингу. 

В нашем списке – как всем известные тайтлы, так и менее очевидные сериалы производства Европы и Азии, о которых, возможно, вы ранее даже не слышали – но которые стоят потраченного на них времени.

Костер судьбы (Le Bazar de la Charité), 7.6 imdb

7 сериалов похожих на Бриджертон

Вам по душе исторические сериалы с драматическим уклоном? Тогда Костер судьбы – ваш выбор. Этот сериал показывает крушение исторического здания в Париже, что повлекло за собой разрушительные последствия для многих семей. Сердца зрителей потрясут истории сильных женщин, которые столкнулись с трагедией и должны выжить в новых условиях.

Полдарк (Poldark), 8.3 imdb

7 сериалов похожих на Бриджертон

Полдарк – еще одна историческая драма, но на этот раз действие разворачивается в XVIII веке на корнуэльском побережье. Сериал рассказывает историю любви между героем Россом Полдарком и прекрасной Демельзой, окруженную захватывающими событиями, интригами и политическими манипуляциями того времени. Живописные пейзажи и мастерски сплетенный интригующий сюжет порадуют всех любителей исторической драмы.

Гранд (The Grand), 7.9 imdb

7 сериалов похожих на Бриджертон

Гранд – это красочная британская историческая драма производства 1997–1998 годов, действие которой разворачивается в Манчестере начала XX века после Первой мировой. Зрителей ждут тайны и интриги за закрытыми дверями роскошного отеля, где взаимоотношения между персоналом и гостями порой становятся чрезвычайно запутанными. Атмосфера богатства и интриг не оставит равнодушными поклонников Бриджертона!

Она же Грэйс (Alias Grace), 7.8 imdb

7 сериалов похожих на Бриджертон

Основанный на романе Маргарет Этвуд, сериал Она же Грэйс повествует об истории молодой служанки Грейс Маркс, которую обвиняют в убийстве своих хозяев. Действие разворачивается в XIX веке, и зрителям предстоит следить за тем, как Грейс пытается доказать свою невиновность. Интригующая история, превосходные актерские работы и атмосфера криминальной загадки создают неповторимый колорит этого сериала.

Цветочки после ягодок (Boys Over Flowers), 7.9 imdb

7 сериалов похожих на Бриджертон

Корейский сериал Цветочки после ягодок представляет собой теплую и светлую историю любви и дружбы среди студентов элитной школы. Героиня, простая девушка из рабочего класса, становится объектом внимания и соперничества богатых и привлекательных юношей. Сериал порадует зрителей забавными ситуациями, персонажами, в которых невозможно не влюбиться, и качественной игрой актеров. А ещё у этого сериала есть японская и тайская версии – одна и та же история, но разные актёры, страны производства и, немного, сюжет.

Великолепная императрица (Empresses in the Palace), 8.6 imdb

7 сериалов похожих на Бриджертон

Китайский сериал Великолепная императрица переносит зрителей в роскошный дворец императора Цин. Сериал рассказывает о судьбе молодой женщины, попавшей в гарем, где ей предстоит сражаться за власть и любовь самодержца.

Великолепный век (Muhteşem Yüzyıl), 6.6 imdb

7 сериалов похожих на Бриджертон

Сериал, который точно не нуждается в представлении! Превосходная историческая драма Великолепный век погружает нас в мир Османской империи, где среди интриг и роскоши дворцовых стен разворачивается захватывающая история любви султана Сулеймана и красавицы Хюррем. Шикарные костюмы и внимание к деталям перенесут вас в мир далекого прошлого, а сложные интриги и романтические связи не дадут заскучать.

Фото: Netflix
Елена Королева
Елена Королева
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