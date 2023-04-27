7 сериалов, похожих на Бриджертон, которые точно стоят потраченного времени

Пока поклонники Бриджертона с нетерпением ждут третьего сезона (или хотя бы подтверждения официальной даты его премьеры), предлагаем скоротать ожидание за просмотром сериалов, которые чем-то похожи – по атмосфере, тону или как минимум историческому сеттингу.

В нашем списке – как всем известные тайтлы, так и менее очевидные сериалы производства Европы и Азии, о которых, возможно, вы ранее даже не слышали – но которые стоят потраченного на них времени.

Костер судьбы (Le Bazar de la Charité), 7.6 imdb

Вам по душе исторические сериалы с драматическим уклоном? Тогда Костер судьбы – ваш выбор. Этот сериал показывает крушение исторического здания в Париже, что повлекло за собой разрушительные последствия для многих семей. Сердца зрителей потрясут истории сильных женщин, которые столкнулись с трагедией и должны выжить в новых условиях.

Полдарк (Poldark), 8.3 imdb

Полдарк – еще одна историческая драма, но на этот раз действие разворачивается в XVIII веке на корнуэльском побережье. Сериал рассказывает историю любви между героем Россом Полдарком и прекрасной Демельзой, окруженную захватывающими событиями, интригами и политическими манипуляциями того времени. Живописные пейзажи и мастерски сплетенный интригующий сюжет порадуют всех любителей исторической драмы.

Гранд (The Grand), 7.9 imdb

Гранд – это красочная британская историческая драма производства 1997–1998 годов, действие которой разворачивается в Манчестере начала XX века после Первой мировой. Зрителей ждут тайны и интриги за закрытыми дверями роскошного отеля, где взаимоотношения между персоналом и гостями порой становятся чрезвычайно запутанными. Атмосфера богатства и интриг не оставит равнодушными поклонников Бриджертона!

Она же Грэйс (Alias Grace), 7.8 imdb

Основанный на романе Маргарет Этвуд, сериал Она же Грэйс повествует об истории молодой служанки Грейс Маркс, которую обвиняют в убийстве своих хозяев. Действие разворачивается в XIX веке, и зрителям предстоит следить за тем, как Грейс пытается доказать свою невиновность. Интригующая история, превосходные актерские работы и атмосфера криминальной загадки создают неповторимый колорит этого сериала.

Цветочки после ягодок (Boys Over Flowers), 7.9 imdb

Корейский сериал Цветочки после ягодок представляет собой теплую и светлую историю любви и дружбы среди студентов элитной школы. Героиня, простая девушка из рабочего класса, становится объектом внимания и соперничества богатых и привлекательных юношей. Сериал порадует зрителей забавными ситуациями, персонажами, в которых невозможно не влюбиться, и качественной игрой актеров. А ещё у этого сериала есть японская и тайская версии – одна и та же история, но разные актёры, страны производства и, немного, сюжет.

Великолепная императрица (Empresses in the Palace), 8.6 imdb

Китайский сериал Великолепная императрица переносит зрителей в роскошный дворец императора Цин. Сериал рассказывает о судьбе молодой женщины, попавшей в гарем, где ей предстоит сражаться за власть и любовь самодержца.

Великолепный век (Muhteşem Yüzyıl), 6.6 imdb

Сериал, который точно не нуждается в представлении! Превосходная историческая драма Великолепный век погружает нас в мир Османской империи, где среди интриг и роскоши дворцовых стен разворачивается захватывающая история любви султана Сулеймана и красавицы Хюррем. Шикарные костюмы и внимание к деталям перенесут вас в мир далекого прошлого, а сложные интриги и романтические связи не дадут заскучать.