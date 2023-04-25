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Киноафиша Новости Вышел трейлер девятого сезона детективного сериала о майоре Черкасове

Вышел трейлер девятого сезона детективного сериала о майоре Черкасове

25 апреля 2023 15:32
Вышел трейлер девятого сезона детективного сериала о майоре Черкасове

Герой Андрея Смолякова будет расследовать свое последнее дело.

В сети появился трейлер девятого сезона многосерийного ретро-детектива о расследованиях майора Черкасова в исполнении Андрея Смолякова. Предполагается, что новый сезон станет для сериала заключительным, так что он получил соответствующее название — «Дело №9. Последнее дело Черкасова». На то, что в истории протагониста поставят точку, заявил и исполнитель титульной роли:

«Ну что я могу сказать, в название фильма все заложено — это «Последнее дело майора Черкасова».

Действие развернется в 1981 году. В свежих эпизодах главный герой будет распутывать серию зверских убийств — маньяк расправляется с людьми и зачем-то оставляет на местах преступления загадочную культистскую символику. Начальство недовольно действиями Ивана Петровича, поэтому ему угрожают отстранением. Обостряет ситуацию появление нового молодого оперативника, идущего в ногу с прогрессом и перетаскивающего в отдел детектор лжи. Черкасов осознает, что уже немолод, так что решает уступить энергичному коллеге, однако завершить последнее расследование самостоятельно для сыщика становится делом чести.

В остальной актерский состав вошли Андрей Мерзликин, Леонид Ярмольник, Марина Александрова, Алексей Бардуков, Ольга Лерман и Александр Голубев. Режиссером выступил Евгений Звездаков, работавший над третьим и четвертым сезонами шоу — «Паук» (2015) и «Шакал» (2016).

Девятый сезон стартует в онлайн-кинотеатре Okko уже 27 апреля.

Фото: Онлайн-кинотеатр Okko
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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