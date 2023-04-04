Исторический фильм Ридли Скотта «Наполеон» обрел дату выхода в прокат

Исторический блокбастер Ридли Скотта «Наполеон» с Хоакином Фениксом в образе легендарного французского военачальника обрел официальную дату премьеры. Масштабная картина выйдет в свет 22 ноября этого года.

У фильма будет полноценный кинотеатральный релиз с соответствующей его размаху рекламной кампанией, а спустя некоторое время лента станет доступна на стриминговом сервисе Apple, который спонсировал производство.Для проката в кинотеатрах фирма Apple Original Films заключила партнерское соглашение со студией Sony Pictures Entertainment.

В честь анонса даты премьеры был опубликован первый кадр, на котором воинственный Феникс запечатлен в окружении своих солдат.

Официального синопсиса пока нет, но, согласно раннему описанию, в байопике будет раскрыта личность Наполеона Бонапарта через его взаимоотношения с первой женой Жозефиной Богарне. Картина позиционируется как проникновенный портрет выдающегося полководца. Особое внимание Скотт уделит ключевым сражениям и политическим качествам Наполеона.

Вместе с Фениксом в фильме сыграли Ванесса Кирби, Тахар Рахим, Бен Майлз, Людивин Санье, Иэн МакНис, Джон Холлинворт, Пол Рис, Мэттью Нихэм и Юссеф Керкур. Сценарий написал Дэвид Скарпа, ранее работавший со Скоттом над криминальной драмой «Все деньги мира». Кроме того, Скарпа внес большой вклад в создание сценария «Гладиатора 2», к работе над которым режиссер приступит в ближайшие месяцы.