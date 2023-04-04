Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Бойтесь своих желаний" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Исторический фильм Ридли Скотта «Наполеон» обрел дату выхода в прокат

Исторический фильм Ридли Скотта «Наполеон» обрел дату выхода в прокат

4 апреля 2023 13:46
Исторический фильм Ридли Скотта «Наполеон» обрел дату выхода в прокат

Также появился первый кадр.

Исторический блокбастер Ридли Скотта «Наполеон» с Хоакином Фениксом в образе легендарного французского военачальника обрел официальную дату премьеры. Масштабная картина выйдет в свет 22 ноября этого года.

У фильма будет полноценный кинотеатральный релиз с соответствующей его размаху рекламной кампанией, а спустя некоторое время лента станет доступна на стриминговом сервисе Apple, который спонсировал производство.Для проката в кинотеатрах фирма Apple Original Films заключила партнерское соглашение со студией Sony Pictures Entertainment.

В честь анонса даты премьеры был опубликован первый кадр, на котором воинственный Феникс запечатлен в окружении своих солдат.

Исторический фильм Ридли Скотта «Наполеон» обрел дату выхода в прокат

Официального синопсиса пока нет, но, согласно раннему описанию, в байопике будет раскрыта личность Наполеона Бонапарта через его взаимоотношения с первой женой Жозефиной Богарне. Картина позиционируется как проникновенный портрет выдающегося полководца. Особое внимание Скотт уделит ключевым сражениям и политическим качествам Наполеона.

Вместе с Фениксом в фильме сыграли Ванесса Кирби, Тахар Рахим, Бен Майлз, Людивин Санье, Иэн МакНис, Джон Холлинворт, Пол Рис, Мэттью Нихэм и Юссеф Керкур. Сценарий написал Дэвид Скарпа, ранее работавший со Скоттом над криминальной драмой «Все деньги мира». Кроме того, Скарпа внес большой вклад в создание сценария «Гладиатора 2», к работе над которым режиссер приступит в ближайшие месяцы.

Фото: Apple
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Читать далее 12 января 2023
Фанатские теории: 5 персонажей Marvel, которых может сыграть Педро Паскаль Фанатские теории: 5 персонажей Marvel, которых может сыграть Педро Паскаль Читать далее 3 апреля 2023
Битлджюс или Уэнсдэй: кто ты из героев Тима Бертона по знаку зодиака Битлджюс или Уэнсдэй: кто ты из героев Тима Бертона по знаку зодиака Читать далее 30 марта 2023
От «Наследников» до «Теда Лассо»: 8 сериалов, с которыми мы прощаемся в этом году От «Наследников» до «Теда Лассо»: 8 сериалов, с которыми мы прощаемся в этом году Читать далее 1 апреля 2023
Не выдержали морально: 10 актеров, которым понадобилась помощь психиатра после сложных ролей Не выдержали морально: 10 актеров, которым понадобилась помощь психиатра после сложных ролей Читать далее 3 апреля 2023
Тест: какой ты детектив из кино? Тест: какой ты детектив из кино? Читать далее 31 марта 2023
Что смотреть на выходных: сиквел «Аватара», «Тетрис» и новый сериал Федора Бондарчука Что смотреть на выходных: сиквел «Аватара», «Тетрис» и новый сериал Федора Бондарчука Читать далее 31 марта 2023
Не скучайте по «Гарри Поттеру»: 10 других фильмов с атмосферой волшебства Не скучайте по «Гарри Поттеру»: 10 других фильмов с атмосферой волшебства Читать далее 5 апреля 2023
Это знак: 8 фильмов, которые вдохновят вас на перемены в жизни Это знак: 8 фильмов, которые вдохновят вас на перемены в жизни Читать далее 2 апреля 2023
Выжить любой ценой: 9 триллеров про конец света Выжить любой ценой: 9 триллеров про конец света Читать далее 31 марта 2023
«Весь мир — театр»: 10 фильмов и сериалов об изнанке актерской профессии «Весь мир — театр»: 10 фильмов и сериалов об изнанке актерской профессии Читать далее 1 апреля 2023
Related video