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Киноафиша Новости Блестящая ученая Бри Ларсон становится телеведущей в тизере сериала «Уроки химии»

Блестящая ученая Бри Ларсон становится телеведущей в тизере сериала «Уроки химии»

21 апреля 2023 11:25
Блестящая ученая Бри Ларсон становится телеведущей в тизере сериала «Уроки химии»

Звезда MCU сыграла женщину, которая противостоит стереотипам.

Потоковый сервис Apple TV+ выпустил первый тизер мини-сериала «Уроки химии», являющегося экранизацией одноименного романа Бонни Гармус. Ведущую роль в многосерийном проекте сыграла звезда киновселенной Marvel Бри Ларсон.

Действие разворачивается в 1950-х годах. В центре сюжета — молодая девушка Элизабет Зотт (Ларсон), мечтающая добиться успеха в кругу ученых. Она сталкивается с проблемой общественного мнения той эпохи, согласно которому предназначение женщины — заниматься исключительно домашними делами. Потеряв постоянный источник дохода и попав в крайне неудобное положение, она соглашается на работу в телевизионном кулинарном шоу. Несмотря на все невзгоды, Элизабет не оставляет надежды вернуться к науке, поэтому главная героиня намеревается учить нацию обделенных вниманием домохозяек не только рецептам блюд.

В остальной актерский состав сериала вошли Льюис Пуллман, Томас Манн, Эйджа Наоми Кинг, Стефани Кениг, Патрик Уокер, Кевин Суссман и Бо Бриджес. Шоураннером выступает шестикратный номинант на премию «Эмми» Ли Айзенберг («Не сработало», «Хорошие мальчики»). В числе режиссеров заявлена Сара Адина («В поисках Аляски»), а в команду исполнительных продюсеров входит Джейсон Бейтман («Озарк»).

«Уроки химии» выйдут на стриминге осенью этого года.

Фото: Apple TV+
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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