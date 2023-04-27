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Киноафиша Новости «Оппенгеймер», «Изгоняющий дьявола», фильм Итана Коэна: что студия Universal показала на CinemaCon

«Оппенгеймер», «Изгоняющий дьявола», фильм Итана Коэна: что студия Universal показала на CinemaCon

27 апреля 2023 14:27
«Оппенгеймер», «Изгоняющий дьявола», фильм Итана Коэна: что студия Universal показала на CinemaCon

Драма о создании атомной бомбы, наводящий ужас хоррор и роуд-муви, напоминающее «Тельму и Луизу».

Студия Universal провела свою презентацию на мероприятии для владельцев кинотеатров CinemaCon, где эксклюзивно представила трейлеры своих самых ожидаемых проектов — биографической драмы «Оппенгеймер» Кристофера Нолана, сиквела классического «Изгоняющего дьявола» (1973) и первого сольного фильма Итана Коэна. В сети ролики недоступны, но Variety опубликовал их пересказ.

«Оппенгеймер» расскажет о жизни и работе гениального физика Роберта Оппенгеймера (Киллиан Мерфи), который изобрел ядерную бомбу, способную стирать с лица земли целые города. Большая часть кадров нового трейлера посвящена группе ученых, участвующих в сверхсекретном правительственном проекте по разработке ядерного оружия. Оказывается, что часть их разработок каким-то образом попала в СССР. Этот инцидент вызывал у американских властей подозрение, что в Лос-Аламосе, где проходят испытания бомбы, работают шпионы. Очевидцы отмечают эстетичность нового трейлера, в котором стильно перемежаются черно-белые и цветные сцены.

Что касается трейлера сиквела «Изгоняющего дьявола», получившего официальное название The Exorcist: Believer («Изгоняющего дьявола: Верующий»), то его характеризуют как самый страшный проморолик в истории Universal. Он начинается с показа двух школьных подружек, сыгранных Лидией Джюэтт и Оливией Маркум, которые таинственным образом пропадают в лесу. Вскоре они возвращаются домой, думая, что с момента их исчезновения прошла всего пара часов, хотя на самом деле прошло три дня. Обе девочки начинают проявлять странные симптомы и зловеще смотреть в зеркало. Когда к ним на помощь приходит медсестра (Энн Дауд), становится очевидно, что оба ребенка были захвачены темными потусторонними силами. Особенно отмечается сцена, в которой героиня Маркум средь бела дня врывается на церковную службу. Когда священник пытается совершить евхаристию, она кричит ему зловещим демоническим голосом: «Тело и кровь!»

Наконец, сольный проект Итана Коэна, получавший название Drive-Away Dolls («Уезжающие вдаль куклы»), расскажет о двух подругах в лице свободолюбивой Джейми (Маргарет Куэлли), недавно пережившей разрыв с любимым человеком, и тихони Мэриан (Джеральдин Вишванатан), которая отчаянно нуждается в приключениях. Вместе они отправляются в путешествие в Таллахасси, но их дорожная авантюра идет не по плану, когда героини встречают группу неумелых бандитов. Кроме двух девушек, в трейлере появляется загадочный персонаж (Педро Паскаль) в костюме, таскающий с собой портфель с неизвестным содержимым. Кроме того, Джейми и Мэриан столкнутся с некой путаницей в центре проката автомобилей, которая вынудит их встать на путь, полный насилия и секса.

Фото: Universal Pictures
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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