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Киноафиша Новости Комик Евгений Чебатков появится в роли злодея в сиквеле «Майора Грома»

Комик Евгений Чебатков появится в роли злодея в сиквеле «Майора Грома»

18 апреля 2023 16:40
Комик Евгений Чебатков появится в роли злодея в сиквеле «Майора Грома»

В фильме персонаж артиста сойдется в битве с Игорем Громом и Димой Дубиным.

«Кинопоиск» сообщил о том, что стендап-комик Евгений Чебатков снялся в супергеройском фильме «Майор Гром: Игра». Артист сыграл тюремного авторитета в сцене бунта в исправительном учреждении «Кресты». По сюжету, его персонаж вместе с другими заключенными вступает в бой с Игорем Громом (Тихон Жизневский) и Димой Дубиным (Александр Сетейкин).

Комик Евгений Чебатков появится в роли злодея в сиквеле «Майора Грома»

«Кинопоиск» также опубликовал несколько фотографий Чебаткова в его злодейском образе. Смотря на эти изображения, невооруженным глазом можно заметить, что на артиста был наложен сложный пластический грим. Он также постригся налысо. На фото персонаж Чебаткова держит в руках дробовик, что может намекать на то, что сражение с заключенными примет для Грома и Дубина неприятный оборот.

Комик Евгений Чебатков появится в роли злодея в сиквеле «Майора Грома»

Кроме того, представители «Кинопоиска» отметили, что Чебатков не только сыграл в фильме, но и принял участие в написании его сценария.

«Майор Гром: Игра» станет для Чебаткова дебютным проектом в кино. При этом ранее он озвучил персонажей мультсериалов «Рюкзак Олли» и «Эволюция Черепашек-ниндзя», а также снимался в множестве телевизионных шоу, таких как «Вечерний Ургант», «Концерты» и «Двое на миллион».

Съемки «Майора Грома: Игра» завершатся осенью 2023 года.

Фото: «Кинопоиск»
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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