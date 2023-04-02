Это знак: 8 фильмов, которые вдохновят вас на перемены в жизни

Дебютная режиссерская работа Лин-Мануэля Миранды – это в первую очередь любовное письмо Бродвею, с которым связана большая часть карьеры постановщика. Но даже если вы не слышали ни одной песни из «Гамильтона», не знаете ни одного победителя «Тони», а знания о мюзиклах ограничиваются просмотром «Ла-Ла Ленда», «Тик-так… БУМ!» наверняка западет вам в душу как очень вдохновляющая история. Трагичная – да, но все-таки вдохновляющая.

Миранда рассказывает историю драматурга Джонатана Ларсона: тот находится на пороге 30-летия, что здорово его пугает, и работает над мюзиклом Superbia, который, как считает сам Джонатан, должен стать его magnum opus. Он постоянно сталкивается с трудностями: то ему не дается центральный музыкальный номер второго акта, то потенциальные продюсеры оказываются не в состоянии оценить размах идей Джонатана, то в его крошечной квартирке отключают электричество за неуплату счетов. Все вокруг пытаются убедить его, что пора бы научиться идти на компромиссы, а то и вовсе оставить свои мечты о Бродвее в прошлом, но Джонатан слишком уверен в своем детище, чтобы остановиться.

Тик-так... БУМ!

«Камон Камон» – это большое теплое объятие от Майка Миллса, которое может вернуть веру в человечество даже самому законченному цинику. Драма Миллса начинается как кино о взаимоотношениях между взрослыми и детьми, но чем ближе к финалу, тем больше это разделение кажется абсолютно неуместным: дети оказываются куда свободнее и мудрее взрослых и говорят им, казалось бы, прописные истины, о которых те в процессе своего взросления забыли. И конечно, сочащиеся с экрана искренность и доброта просто обезоруживают – настолько, что сложно не начать самому стремиться к ним после просмотра фильма.

Главный герой «Камон Камон» – радиожурналист по имени Джонни, у которого в жизни, кроме работы, толком больше ничего и нет. Когда сестра Вив, от которой он в свое время отдалился, просит его временно приглядеть за ее сыном Джесси, Джонни соглашается без особого энтузиазма. Мальчишка оказывается несколько эксцентричным, но не проникнуться к нему симпатией практически невозможно. Когда Вив оказывается вынуждена продлить свою поездку, Джонни берет Джесси с собой в путешествие по стране: в каждом городе он берет интервью для своей радиопрограммы у детей разных возрастов, чтобы выяснить, что их тревожит, пугает и чего они ждут от будущего.

Камон Камон

Если вам кажется, что вы уже слишком старый для исполнения некоторых своих мечт и фантазий, то вам обязательно нужно посмотреть этот фильм. Кроме того, что он за полтора часа разрушает абсолютно все глупые стереотипы о возрасте, он еще и довольно необычный – почти как театральная постановка: большая часть событий разворачивается в одном номере отеля со всего лишь двумя главными героями. По-британски умные шутки и, как всегда, потрясающая Эмма Томпсон – что еще может быть нужно?

Спустя два года после смерти мужа ее героиня Нэнси решается на безумный в ее понимании поступок: она нанимает секс-работника по имени Лео, чтобы за парочку встреч наверстать годы упущенного сексуального опыта – она даже составляет чек-лист всего, что хотела бы попробовать. Однако назойливый голосок в ее голове кричит, что она слишком стара для подобных приключений, и ее то и дело одолевают паника, тревожность и сожаление по поводу потерянных лет. В процессе своих встреч Нэнси и Лео много разговаривают о своих жизнях, с горем пополам выполняют все пункты из списка Нэнси и узнают много нового о самих себе.

Любовь по вызову

«Откуда ты родом?» – вариант для тех, кто не любит слезливость и приторность голливудского кино, призванного вдохновлять своего зрителя. Тут все снято в довольно мрачных декорациях и тонах, а главный герой не произносит в конце проникновенной речи о том, какой большой путь он проделал. «Откуда ты родом?» максимально реалистичный. В первую очередь это кино про столкновение двух культур – восточной и западной – в одном человеке, его попытках заставить их сосуществовать, но в то же время и о важности оставаться верным самому себе, когда мир вокруг хочет заставить тебя прогибаться под него.

В главной роли тут Риз Ахмед, который играет британского рэпера пакистанского происхождения Зеда (кстати, слушать читающего рэп Ахмеда – это отдельное удовольствие). Он находится на пороге мировой славы – к себе на разогрев в предстоящий тур Зеда позвала абсолютная суперзвезда. Незадолго до старта Зед отправляется навестить свою семью, однако по приезде слышит от нее одни лишь упреки в том, что он совсем забыл о своих корнях. Зед тем не менее стоически все выносит в ожидании долгожданного тура, однако внезапно он попадает в больницу с аутоиммунным заболеванием, которое со временем должно его парализовать. Из-за этого Зед вот-вот потеряет не только приближающийся тур, но и годы проделанной работы, поэтому ему приходится принимать сложное решение: либо оставить свои мечты о сцене в прошлом, либо решиться на рискованное экспериментальное лечение.

Откуда ты родом?

Можно вечно смотреть на огонь, воду и как Дензел Вашингтон толкает жесткие, но очень мотивирующие речи – это первая причина, по которой из множества основанных на реальных событиях спортивных драм в этот список попала именно «Вспоминая титанов». Второй причиной стал остальной каст: здесь совсем молодые Райан Гослинг, которому еще далеко до звания секс-символа, Дональд Фэйсон, который вот-вот полюбится всем за роль Терка в «Клинике», и Райан Херст, чей Рыжий из «Сынов анархии» станет одним из любимчиков поклонников сериала. Так что этот фильм даже в большей степени интересен с точки зрения развития карьеры этой тройки.

Собственно, они играют молодых игроков школьной команды по американскому футболу «Титанов» из Вирджинии, которые становятся подопечными нового тренера по имени Герман Бун. В их школе только-только закончилась десегрегация, так что белые и темнокожие студенты впервые оказываются в одной команде, и первые пребывают по этому поводу в ярости. Буну, который и сам вынужден мириться с расизмом родителей своих игроков, руководства школы и прочими, предстоит не только наладить отношения между своими подопечными, но и привести «Титанов» к победе на чемпионате штата.

Вспоминая титанов

Возможно, это самый предсказуемый фильм в подборке, но немного классики еще никому не мешало. А именно в эту категорию и попадает «Пока не сыграл в ящик» – уютный, прекрасный в своей незамысловатости и очень жизнеутверждающий фильм с феноменальным дуэтом Моргана Фримана и Джека Николсона.

В некотором смысле «Пока не сыграл в ящик» похож на упомянутую выше «Любовь по вызову» – это тоже кино о попытке наверстать упущенное. Случайным образом два абсолютно непохожих друг на друга человека – автомеханик Картер и богач Эдвард – оказываются в одной палате больницы с одним диагнозом – рак. По прогнозам врачей, обоим осталось жить около полугода, и тогда они составляют список всех вещей, которые им так и не удалось сделать: помимо всего прочего, рассмеяться до слез, увидеть настоящее чудо и поцеловать самую красивую женщину на Земле. Картер и Эдвард отправляются в главное путешествие своей жизни, в процессе которого они наконец-то начинают понимать, что действительно важно.

Пока не сыграл в ящик

Вариант для любителей голливудского размаха, пышности, яркости и саундтреков, где один другого лучше. В мюзикл Майкла Грейси сложно не влюбиться, даже если этот жанр кажется вам уж слишком неправдоподобным. Красивая и очень красочная сказка с Хью Джекманом в красном камзоле и не стремится быть таковой – она лишь хочет вас растрогать и попытаться убедить в мысли, что при желании любой может свернуть горы, создать что-то грандиозное из ничего.

Формально это биографический мюзикл, повествующий о жизни Финеаса Барнума – человека, которого называют первым шоуменом в истории. Влюбившись в дочь одного из клиентов своего отца, Финеас просит ее руки и обещает ей, что она никогда не будет ни в чем нуждаться, – заявление серьезное, так как за душой у него ни гроша. Годы идут, денег не хватает, а последней каплей становится увольнение Финеаса с работы, которую он и так не мог терпеть. Обманом он получает у банка заем и пускает его на открытие музея имени себя, который в скором времени будет переделан в цирк и принесет Барнуму небывалую славу. Однако из-за успеха он начинает забывать о тех, ради кого он столько трудился, и ему придется вновь искать дорогу к ним.

Величайший шоумен

Возможно, некоторые скажут, что «Стажер» порой скатывается в совсем уж неприкрытую сентиментальность и смотрится скорее как сказка об идеальном мире, где предрассудков либо нет, либо их искореняют по щелчку пальцев. И хотя тут сплошь и рядом звучат прописные истины вроде «следуй зову сердца», «не позволяй окружающим вешать на тебя ярлыки» и так далее, ровно из-за них «Стажера» хочется включать снова – просмотр равносилен мотивационной речи. Да и дуэт Энн Хэтэуэй и Роберта Де Ниро оказался удивительно гармоничен – настолько, что лейтмотив фильма о том, что всем поколениям есть чему друг у друга поучиться, не кажется чем-то сверхъестественным.

Когда пенсия совсем уж наскучила 70-летнему Бену, он решает, что ему нужно снова начать работать, вернуться в игру. Наткнувшись на объявление о поиске кадров пенсионного возраста в интернет-магазин одежды, он решает воспользоваться этим шансом – эйчары от него в восторге, так что в скором времени Бен уже заступает на должность стажера главы компании Джулс Остин. Хотя поначалу она не горит желанием нянчиться с ним, вскоре Джулс понимает, что Бен – вовсе не обуза, а ценный сотрудник и попросту заботливый и добрый человек.