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Киноафиша Новости Джеймс Ганн приступил к предпроизводству «Супермена: Наследие»

Джеймс Ганн приступил к предпроизводству «Супермена: Наследие»

19 апреля 2023 12:35
Джеймс Ганн приступил к предпроизводству «Супермена: Наследие»

Уже идет работа над костюмами и прочим.

Накануне режиссер Джеймс Ганн сообщил, что он уже приступил к предпроизводству супепргеройского блокбастера DC «Супермен: Наследие». В честь 85-летней годовщины первого появления Человека из стали в комиксах кинематографист опубликовал титульный лист своего сценария и заявил, что новый фильм наконец перешел на следующую стадию разработки. По словам постановщика, теперь началась полноценная работа над костюмами и визуальной составляющей, хотя некоторая часть из этого уже готова.

«Я горжусь, что причастен к «Наследию». И нет лучше дня, чем юбилей персонажа, чтобы перейти к раннему предварительному производству «Супермена: Наследие». Костюмы, визуальная часть и многое другое уже готово», — отметил Ганн.

Джеймс Ганн приступил к предпроизводству «Супермена: Наследие»

Следующий важный этап — анонс исполнителя главной роли и остальных членов актерского состава. Об этом Ганн пока что умалчивает, но ранее он заявил, что сейчас занимается составлением списков претендентов и материалов для прослушиваний.

В центре сюжета окажется молодой Кларк Кент, пытающийся совмещать свое инопланетное происхождение с земным воспитанием в Смолвиле. Он является воплощением истины и справедливости — человек, ведомый милосердием в мире, где данные ценности остались пережитком прошлого.

Премьера «Супермена: Наследие» состоится 11 июля 2025 года.

Фото: Getty Images/DC; James Gunn
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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