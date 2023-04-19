Джеймс Ганн приступил к предпроизводству «Супермена: Наследие»

Накануне режиссер Джеймс Ганн сообщил, что он уже приступил к предпроизводству супепргеройского блокбастера DC «Супермен: Наследие». В честь 85-летней годовщины первого появления Человека из стали в комиксах кинематографист опубликовал титульный лист своего сценария и заявил, что новый фильм наконец перешел на следующую стадию разработки. По словам постановщика, теперь началась полноценная работа над костюмами и визуальной составляющей, хотя некоторая часть из этого уже готова.

«Я горжусь, что причастен к «Наследию». И нет лучше дня, чем юбилей персонажа, чтобы перейти к раннему предварительному производству «Супермена: Наследие». Костюмы, визуальная часть и многое другое уже готово», — отметил Ганн.

Следующий важный этап — анонс исполнителя главной роли и остальных членов актерского состава. Об этом Ганн пока что умалчивает, но ранее он заявил, что сейчас занимается составлением списков претендентов и материалов для прослушиваний.

В центре сюжета окажется молодой Кларк Кент, пытающийся совмещать свое инопланетное происхождение с земным воспитанием в Смолвиле. Он является воплощением истины и справедливости — человек, ведомый милосердием в мире, где данные ценности остались пережитком прошлого.

Премьера «Супермена: Наследие» состоится 11 июля 2025 года.