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Киноафиша Новости Netflix выпустил тизер-трейлер документального сериала о Коноре Макгрегоре

Netflix выпустил тизер-трейлер документального сериала о Коноре Макгрегоре

25 апреля 2023 13:41
Netflix выпустил тизер-трейлер документального сериала о Коноре Макгрегоре

Шоу о знаменитом бойце UFC и травме, чуть не стоившей ему карьеры, выйдет на экраны в середине мая.

Стрим-сервис Netflix объявил дату выхода и выпустил тизер-трейлер документального сериала McGregor Forever («Макгрегор навсегда») о жизни знаменитого ирландского бойца UFC Конора Макгрегора. Премьера шоу состоится на стриминговом сервисе 17 мая.

Сам Макгрегор также опубликовал новый ролик в своих социальных сетях. В подписи к посту он написал:

«Вы впервые увидите это здесь. Мой новый документальный сериал McGregor Forever выходит на Netflix 17 мая! Только в нем вы узнаете мою подлинную историю, которая только начинается!»

Макгрегор не только выступает главным героем сериала, но и является его исполнительным продюсером.

В минутном ролике показаны отрывки из поединка бойца с американским спортсменом Дастином Порье, состоявшегося в 2021 году. Во время боя Макгрегор серьезно травмировал ногу, из-за чего был вынужден сделать перерыв в карьере. Этот инцидент заставил многих фанатов UFC заподозрить, что ирландец не вернется на ринг. Однако сам он не раз заявлял, что не намерен сдаваться. На данный момент известно, что Макгрегор планирует провести свой первый с момента получения травмы бой в этом году.

Также в трейлере показано, как Макгрегор проходит курс лечения в реабилитационном центре. Лежа на больничной койке, спортсмен говорит:

«Я — Макгрегор. Навсегда. Не забывайте об этом».

Производством проекта занимается компания Religion of Sports.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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