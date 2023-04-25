Джим Джармуш посетовал на упадок индустрии инди-кино, но все равно планирует новый фильм

Джим Джармуш является одной из ключевых персон американского независимого кино. За свою многолетнюю карьеру он снял массу фильмов, которые обрели культовый статус, но ему все сложнее подстроиться под нынешний ритм киноиндустрии. В недавнем интервью для The Guardian режиссер пожаловался на упадок инди-кино:

«Киноиндустрия в каком-то смысле исчезла и это ужасно. Становится все хуже. Сделки в стиле разделения прибыли на две равные доли после учета затрат, которые я раньше легко заключал с финансистами при создании своих фильмов, уже невозможно так составить. Если бы я кому-то предложил подобное сейчас, то меня бы высмеяли в этом чертовом здании. Я помешан на контроле, мне все необходимо делать по-своему. Я должен самостоятельно отбирать всех своих сотрудников. У меня должен быть окончательный вариант сценария. Я должен работать над фильмом через собственную производственную компанию. Что до людей, занимающихся финансированием картин, то я разрешаю им вносить определенные правки, но по контракту я не обязан им следовать».

Несмотря на свое недовольство современным Голливудом, Джармуш не намерен отказываться от съемок кино. В данный момент создатель «Мертвеца» и «Патерсона» готовится к производству очередного проекта, пытаясь договориться с определенными актерами:

«Я не могу пока вдаваться в детали, но мы планируем новый фильм. Я уже написал сценарий и сейчас пытаюсь привлечь конкретных исполнителей. Артисты подобны диким животным, которых я должен каким-то образом загнать в угол, потому что в их жизнях всегда много всего происходит. Так вот, сейчас я пытаюсь загнать в загон несколько невероятных диких животных — надеюсь, мне удастся их поймать».

Съемки пока безымянной картины Джармуша начнутся в этом году.