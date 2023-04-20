Сидни Суини подвергается допросу ФБР в тизере шпионской драмы «Реалити»

Стриминговый сервис HBO Max выпустил дебютный тизер шпионской драмы «Реалити», ведущую роль в которой сыграла звезда сериала «Эйфория» Сидни Суини. В основу проекта легла реальная нашумевшая история, произошедшая несколько лет назад.

В центре сюжета окажется бывшая агент американской разведки Реалити Уиннер (Суини). В 2017 году девушка предала огласке отчет о вмешательстве России в выборы президента США, после чего она столкнулась с оперативниками ФБР. За несанкционированное разглашение засекреченной информации Уиннер получила по данной статье максимальный тюремный срок — пять лет и три месяца. Ее действия привели к увольнению бывшего директора Федерального бюро расследований Джеймса Коми. В картине будет показан день допроса Уиннер, а сам диалог взят из реальной стенограммы правительственного агентства.

Режиссером выступила дебютантка Тина Саттер. Сценарий она написала совместно с продюсером Джеймсом Полом Далласом («Холстон»). В остальной актерский состав вошли Джош Хэмилтон, Маршант Дэвис, Бенни Элледж и Джон Уэй.

Мировая премьера 83-минутной ленты прошла в рамках 73-го Берлинского международного кинофестиваля, где фильм получил очень теплый прием — на сайте Rotten Tomatoes «Реалити» имеет стопроцентный рейтинг одобрения при девяти рецензиях. Цифровой релиз в США состоится 29 мая. Российским прокатом займется дистрибьюторская компания «Артхаус». Отечественная премьера намечена на 20 июня.