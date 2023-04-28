Netflix опубликовал новые кадры из шестого сезона «Короны» с молодыми Уильямом и Кейт

В предстоящих сериях будет показано их знакомство в университете.

Стриминговый сервис Netflix представил свежие кадры из шестого сезона многосерийной исторической драмы «Корона», на которых запечатлены молодые принц Уильям и его будущая супруга Кейт Миддлтон в период их обучения в университете в 2001 году. Членов всемирно известной королевской семьи на экране воплотили дебютанты Эд МакВей и Мег Беллами.

В шестом и заключительном сезоне «Короны» произойдет очередной временной скачок. В надежде вести нормальную жизнь, пока это еще возможно, принц Уильям поступает в престижное учебное заведение. Там он знакомится со своей будущей женой Кейт Миддлтон. Между ними возникает крепкий роман, который в дальнейшем перетекает в брак. Одним их ключевых моментов финального сезона станет гибель процессы Дианы (Элизабет Дебики) в 1997 году.

В пятом сезоне Уильяма сыграл Сенан Уэст, сын Доминика Уэста (принц Чарльз). Производство финальных эпизодов по-прежнему продолжается. К знакомым ролям вернутся Имелда Стонтон (Елизавета II), Джонатан Прайс (герцог Филипп), Лесли Мэнвилл (принцесса Маргарет), Оливия Уильямс (Камилла Паркер-Боулз), Джонни Ли Миллер (Джон Мейджор) и другие. Шоураннером сериала выступает Питер Морган.

Точную дату премьеры шестой сезон пока не получил.