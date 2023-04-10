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Киноафиша Новости «Звездные войны»: Ларс Миккельсен получил роль злодея Трауна в сериале «Асока»

«Звездные войны»: Ларс Миккельсен получил роль злодея Трауна в сериале «Асока»

10 апреля 2023 12:45
«Звездные войны»: Ларс Миккельсен получил роль злодея Трауна в сериале «Асока»

Также оглашен режиссерский состав.

В рамках подходящего к концу фестиваля Star Wars Celebration выяснилось еще несколько важных деталей, связанных с сериалом «Асока». Во-первых, оглашено имя актера, который сыграл роль гранд-адмирала Трауна — как и пророчили слухи, могущественного злодея на экране воплотил Ларс Миккельсен, озвучивший персонажа в анимационных проектах франшизы.

Кроме того, создатель шоу Дэйв Филони сообщил, что вместе с Миккельсеном из мультипликации в «живой» формат перекочует Дэвид Теннант. Он снова озвучит дроида Хьюянга, впервые представленного в пятом сезоне мультсериала «Звездные войны: Войны клонов».

В режиссерский состав «Асоки» вошли Дэйв Филони («Мандалорец»), Стеф Грин («Книга Бобы Фетта»), Питер Рэмзи («Человек-паук: Через вселенные»), Дженнифер Гетцингер («Мир Дикого Запада»), Гита Патель («Дом Дракона») и Рик Фамуйива («Мандалорец»). Шоураннером выступает Филони, а обязанности исполнительного продюсера вместе с ним разделил Джон Фавро.

Подробности сюжета пока не оглашены, но, исходя из дебютного тизера, действие шоу развернется спустя некоторое время после событий второго сезона «Мандалорца» и «Книги Бобы Фетта». Асока Тано (Розарио Доусон) продолжит поиски пропавшего Эзры Бриджера (Эман Эсфанди), благодаря чему она снова повстречает Геру Синдуллу (Мэри Элизабет Уинстэд) и Сабин Врен (Наташа Лю Бордиццо). Всячески мешать ей будет Траун (Миккельсен), а также чувствительные к Силе антагонисты Байлан Сколл (Рэй Стивенсон) и Шин Хати (Иванна Сахно). Ожидается камео Энакина Скайоукера в исполнении Хейдена Кристенсена.

Премьера нового масштабного сериала Lucasfilm состоится на Disney+ в августе этого года.

Фото: Lucasfilm
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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