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Киноафиша Новости В производство запущен сериал по фильму «Жестокие игры»

В производство запущен сериал по фильму «Жестокие игры»

5 апреля 2023 17:02
В производство запущен сериал по фильму «Жестокие игры»

Проектом занимается Amazon.

Давно анонсированный сериал по мотивам «Жестоких игр» вновь на повестке дня. Как сообщает TV Line, медиагигант Amazon заказал первый сезон, который будет состоять из восьми серий. Вероятно, шоу выйдет на бесплатном стрим-сервисе Freevee.

Amazon курирует «Жестокие игры» уже два года, но в то время сериал планировался к выходу на дочернем видеосервисе IMDb TV. Согласно старому описанию, в центре сюжета окажутся сводные брат и сестра, обучающиеся в элитном колледже Вашингтона. Будущее персонажей оказывается под угрозой, когда становится известно об их издевательствах над сверстниками. Ради сохранения статуса они готовы пойти на все — даже соблазнить дочь вице-президента США. Творческую команду сериала возглавляют Фиби Фишер и Сара Гудман, сценаристы сериала «Я знаю, что вы сделали прошлым летом».

Оригинальный фильм с Риз Уизерспун, Райаном Филиппом и Сарой Мишель Геллар основан на романе Шодерло де Лакло «Опасные связи» (1782), но действие перенесено в современность. В 2016 году канал NBC планировал выпустить многосерийный сиквел картины 1999 года и даже заручился согласием Геллар, однако дальше пилота дело не продвинулось. Еще раньше в производстве находился приквел от Fox, однако шоу было закрыто после трех эпизодов, которые в дальнейшем были перемонтированы в фильм «Жестокие игры 2: Манчестерская подготовка» (2000). В 2004 году студия Sony Pictures представила условный триквел, но, как и предшественник, он вышел сразу в формате домашнего видео.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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