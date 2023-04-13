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Киноафиша Новости Эль Фаннинг борется за любовь русского народа в трейлере третьего сезона «Великой»

Эль Фаннинг борется за любовь русского народа в трейлере третьего сезона «Великой»

13 апреля 2023 14:41
Эль Фаннинг борется за любовь русского народа в трейлере третьего сезона «Великой»

Продолжение комедии о тяжких попытках императрицы наладить семейную жизнь и понравится людям выйдет в мае.

Стриминговый сервис Hulu представил трейлер третьего сезона комедийного сериала «Великая». Главные роли в продолжении шоу исполнили Эль Фаннинг («Дождливый день в Нью-Йорке»), Николас Холт («Меню»), Адам Годли («Академия «Амбрелла»), Гвилим Ли («Богемская рапсодия») и Чарити Уэйкфилд («Гений»).

События разворачиваются в Российской империи XVIII века. Сериал повествует о первых годах правления императрицы Екатерины II (Фаннинг). В третьем сезоне Екатерина пытается завоевать расположение простого народа, но эта задача оказывается куда сложнее, чем ей казалось. Крестьяне отказываются верить в дарованные им свободы, считая их уловкой монарха. Они даже конструируют чучело Екатерины и плюются в него ей на зло. В это же время героиня вынуждена разбираться и со своими личными семейными проблемами. Она стремится наладить отношения со своим супругом Петром III (Холт), посещая сеансы терапии и выполняя совместные упражнения. Сам Петр развлекает себя разными забавами, пока его продолжают преследовать видения покойного отца (Джейсон Айзекс).

Шоураннером сериала выступает Тони МакНамара, ранее работавший над драмеди «Фаворитка» и «Эшби».

Премьера третьего сезона «Великой» состоится на Hulu 12 мая. Все десять новых серий выйдут на сервисе единовременно.

Фото: Hulu
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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