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Киноафиша Новости Андроиды Шейлин Вудли и Джека Уайтхолла бунтуют в трейлере ромкома «(Не)идеальные роботы»

Андроиды Шейлин Вудли и Джека Уайтхолла бунтуют в трейлере ромкома «(Не)идеальные роботы»

26 апреля 2023 12:21
Андроиды Шейлин Вудли и Джека Уайтхолла бунтуют в трейлере ромкома «(Не)идеальные роботы»

Фильм о парне и девушке, пытающихся поймать своих роботов-двойников, которые влюбились другу в друга.

В сети появился трейлер научно-фантастического ромкома «(Не)идеальные роботы» о двух мошенников и их человечных андроидов. Главные роли в картине сыграли Шейлин Вудли («Большая маленькая ложь») и Джек Уайтхолл («Круиз по джунглям»).

Действие развернется в недалеком будущем, где существуют роботы, выглядящие в точности как люди. Иметь данную инновацию частным лицам запрещено законом, однако главным героям все равно удается их заполучить. В центре сюжета окажутся ловелас по имени Чарльз (Уайтхолл) и красивая искательница наживы Элен (Вудли). Первый использует своего робота, чтобы знакомиться с девушками и охмурять их, а вторая подсылает вместо себя дубликат для того, чтобы получить деньги и подарки от богатых мужчин.

Однажды Элен и Чарльз пересекаются, после чего отсылают вместо себя на свидание своих двойников. Неожиданно для всех, нелегальные андроиды влюбляются друг в друга и сбегают, забирая жизни своих владельцев. Чтобы избежать наказания, Чарльз и Элейн решают выследить и уничтожить человекоподобные машины. Во время погони они постоянно ссорятся, в то время как их механические версии наслаждаются жизнью.

Постановщиками и авторами фильма выступили сценаристы Каспер Кристенсен («Клоун навсегда») и Энтони Хайнс («Борат») — для обоих это полнометражный дебют. В остальном касте заняты Эмануэла Постаккини, Челси Эдмундсон, Ричард Липперт, Кэйси Мессер и Барни Бурман.

Цифровой релиз «(Не)идеальных роботов» состоится 19 мая. Российская премьера намечена на 29 июня.

Фото: DECAL Releasing
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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