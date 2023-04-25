Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Юра дворник" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости По следам «Вызова»: на «Первом канале» выйдет документальный фильм «Все звезды русского космоса»

По следам «Вызова»: на «Первом канале» выйдет документальный фильм «Все звезды русского космоса»

25 апреля 2023 14:14
По следам «Вызова»: на «Первом канале» выйдет документальный фильм «Все звезды русского космоса»

Проект посвящен истории создания первой картины, снятой в космосе, и другим важным событиям отечественной космонавтики.

«Первый канал» анонсировал документальный фильм «Все звезды русского космоса». Картина посвящена космическим достижениям России, в том числе съемкам художественной картины «Вызов», прошедшим за пределами земной атмосферы.

Постановщик «Вызова» Клим Шипенко и исполнительница главной роли Юлия Пересильд в сопровождении космонавта Антона Шкаплерова отправились на МКС 5 октября 2021 года. Хотя их путешествие было омрачено некоторыми трудностями, в целом полет прошел в штатном режиме. Задачей кинематографистов было отснять важнейшие сцены фильма в условиях, в которых никому из их коллег никогда не приходилось работать. По признанию дуэта, происходящее вокруг больше напоминало фантазию, чем реальный съемочный процесс.

Из предстоящей документальной ленте зрители узнают все подробности о создании «Вызова» из уст членов творческой команды фильма, их родственников и реальных астронавтов, принявших участие в съемках. Кроме того, немало экранного времени будет посвящено истории советских аппаратов «Союз» и МКС, полетам Юрия Гагарина, Валентины Терешковой, Алексея Леонова и другим значимым событиям из истории отечественной космонавтики.

Режиссером выступает Никита Рогожин. Сценарий написала Татьяна Мишукова («Встань и иди. 100 лет исцелений»).

Премьера «Всех звезд русского космоса» состоится на «Первом канале» 6 мая.

Фото: «Централ Партнершип»
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Через тернии к звездам: 5 фильмов, снятых в космосе Через тернии к звездам: 5 фильмов, снятых в космосе Читать далее 23 апреля 2023
Шокирующие транформации: 9 актеров, которые до неузнаваемости изменились ради роли Шокирующие транформации: 9 актеров, которые до неузнаваемости изменились ради роли Читать далее 23 апреля 2023
7 нелепых ошибок в экранизации Гарри Поттера, которые заметят только те, кто читал книги 7 нелепых ошибок в экранизации Гарри Поттера, которые заметят только те, кто читал книги Читать далее 22 апреля 2023
Тест: какой ты дракон из вселенной «Игры престолов»? Тест: какой ты дракон из вселенной «Игры престолов»? Читать далее 22 апреля 2023
Тест: какой ты офисный работник из кино? Тест: какой ты офисный работник из кино? Читать далее 25 апреля 2023
От «Белоснежки» до «Геркулеса»: 9 ремейков мультфильмов Disney, которые сейчас в разработке От «Белоснежки» до «Геркулеса»: 9 ремейков мультфильмов Disney, которые сейчас в разработке Читать далее 24 апреля 2023
Вырезанная сцена из Гарри Поттера заставит вас по-новому взглянуть на Драко Малфоя Вырезанная сцена из Гарри Поттера заставит вас по-новому взглянуть на Драко Малфоя Читать далее 22 апреля 2023
Киногороскоп: кто ты из принцесс Disney по знаку зодиака? Киногороскоп: кто ты из принцесс Disney по знаку зодиака? Читать далее 26 апреля 2023
Красавицу Пайпер из Зачарованных спустя 25 лет не узнать Красавицу Пайпер из Зачарованных спустя 25 лет не узнать Читать далее 22 апреля 2023
Язык тела: история боди-хоррора – самого мерзкого направления фильмов ужасов Язык тела: история боди-хоррора – самого мерзкого направления фильмов ужасов Читать далее 26 апреля 2023
Related video