По следам «Вызова»: на «Первом канале» выйдет документальный фильм «Все звезды русского космоса»

«Первый канал» анонсировал документальный фильм «Все звезды русского космоса». Картина посвящена космическим достижениям России, в том числе съемкам художественной картины «Вызов», прошедшим за пределами земной атмосферы.

Постановщик «Вызова» Клим Шипенко и исполнительница главной роли Юлия Пересильд в сопровождении космонавта Антона Шкаплерова отправились на МКС 5 октября 2021 года. Хотя их путешествие было омрачено некоторыми трудностями, в целом полет прошел в штатном режиме. Задачей кинематографистов было отснять важнейшие сцены фильма в условиях, в которых никому из их коллег никогда не приходилось работать. По признанию дуэта, происходящее вокруг больше напоминало фантазию, чем реальный съемочный процесс.

Из предстоящей документальной ленте зрители узнают все подробности о создании «Вызова» из уст членов творческой команды фильма, их родственников и реальных астронавтов, принявших участие в съемках. Кроме того, немало экранного времени будет посвящено истории советских аппаратов «Союз» и МКС, полетам Юрия Гагарина, Валентины Терешковой, Алексея Леонова и другим значимым событиям из истории отечественной космонавтики.

Режиссером выступает Никита Рогожин. Сценарий написала Татьяна Мишукова («Встань и иди. 100 лет исцелений»).

Премьера «Всех звезд русского космоса» состоится на «Первом канале» 6 мая.