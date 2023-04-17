Стало известно, когда выйдет восьмой сезон «Футурамы»

Стриминговый сервис Hulu анонсировал примерную дату выхода долгожданного восьмого сезона анимационного сериала «Футурама». Премьера новых серий состоится на платформе летом 2023 года.

«Футурама» повествует о доставщике пиццы Филиппе Дж. Фрае, который по собственной неосторожности оказывается заморожен на 1000 лет и попадает из XX века в далекое будущее. Проснувшись в удивительном футуристическом мире, он знакомится с вечно пьяным роботом Бендером и прекрасной девушкой-циклопом Лилой. Вместе они устраиваются на работу в компанию Planet Express, основанную сумасшедшим профессором Хьюбертом Фарнсвортом и занимающейся доставкой важных грузов в самые опасные уголки галактики.

В последнем на данный момент эпизоде сериала Фрай и Лила остаются единственными людьми во вселенной, не замороженными во времени. Они проводят вместе целую счастливую жизнь, но в конце их находит профессор Фарнсворт и предлагает вернуть поток времени в прежнее русло. Пара соглашается, и вселенная оказывается перезапущена. Таким образом, неизвестно, будут ли новые серии «Футурамы» прямым продолжением предыдущих или же сериал ждет перезапуск с нуля. Также неизвестно, окажется ли восьмой сезон последним.

В разработке продолжения также задействованы авторы оригинальных эпизодов «Футурамы» Мэтт Грейнинг («Симпсоны») и Дэвид И. Коэн («Разочарование»).