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Стало известно, когда выйдет восьмой сезон «Футурамы»

17 апреля 2023 14:32
Стало известно, когда выйдет восьмой сезон «Футурамы»

Премьера продолжения культового анимационного шоу состоится в этом году.

Стриминговый сервис Hulu анонсировал примерную дату выхода долгожданного восьмого сезона анимационного сериала «Футурама». Премьера новых серий состоится на платформе летом 2023 года.

«Футурама» повествует о доставщике пиццы Филиппе Дж. Фрае, который по собственной неосторожности оказывается заморожен на 1000 лет и попадает из XX века в далекое будущее. Проснувшись в удивительном футуристическом мире, он знакомится с вечно пьяным роботом Бендером и прекрасной девушкой-циклопом Лилой. Вместе они устраиваются на работу в компанию Planet Express, основанную сумасшедшим профессором Хьюбертом Фарнсвортом и занимающейся доставкой важных грузов в самые опасные уголки галактики.

В последнем на данный момент эпизоде сериала Фрай и Лила остаются единственными людьми во вселенной, не замороженными во времени. Они проводят вместе целую счастливую жизнь, но в конце их находит профессор Фарнсворт и предлагает вернуть поток времени в прежнее русло. Пара соглашается, и вселенная оказывается перезапущена. Таким образом, неизвестно, будут ли новые серии «Футурамы» прямым продолжением предыдущих или же сериал ждет перезапуск с нуля. Также неизвестно, окажется ли восьмой сезон последним.

В разработке продолжения также задействованы авторы оригинальных эпизодов «Футурамы» Мэтт Грейнинг («Симпсоны») и Дэвид И. Коэн («Разочарование»).

Фото: Comedy Central
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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