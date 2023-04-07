Дэйзи Ридли вернется к роли Рей в новом полнометражном фильме по «Звездным войнам»

Также оглашены подробности двух других предстоящих картин в рамках космической франшизы.

Дэйзи Ридли возвращается в далекую-далекую галактику! Актриса вернется к образу мастера-джедая Рей в следующем фильме по вселенной «Звездных войн», который выйдет в прокат 19 декабря 2025 года. Большая новость была объявлена сегодня в рамках ежегодного фанатского мероприятия Star Wars Celebration.

Режиссером картины с Ридли выступит Шармин Обаид («Мисс Марвел»), над сценарием работает создатель «Острых козырьков» Стивен Найт. Он заменил выбывших Дэймона Линделофа («Остаться в живых») и Джастина Бритт-Гибсона («Двойник»). Действие приключенческого блокбастера развернется спустя некоторое время после событий «Скайуокера. Восход». По сюжету, одолев императора Палпатина в девятом эпизоде, Рей попытается собрать новый Орден джедаев.

Также на мероприятии сообщили, что другими полнометражными лентами серии займутся Дэйв Филони и Джеймс Мэнголд. Первый является одним из создателей «Мандалорца» и креативным руководителем телевизионной ветки франшизы, а второй когда-то собирался поставить фильм о Бобе Фетте, но от этой идеи студия Lucasfilm в итоге отказалась. Один из этих двух фильмов расскажет о заре эпохи джедаев, а в другом речь пойдет о Новой Республике.

В число специальных гостей Star Wars Celebration вошли Джуд Лоу и Розарио Доусон, являющиеся исполнителями ведущих ролей в предстоящих сериалах «Звездные войны: Опорная команда» и «Асока». Они представили тизеры своих шоу. Проморолик «Асоки» вслед за этим появился в сети на официальном канале «Звездных войн» в YouTube.