Сериал «И снова здравствуйте!» c Андреем Мерзликиным получит третий сезон

В новых сериях бессмертный Борис наконец начинает жизнь с чистого листа, но покой не приносит ему счастья.

Онлайн-кинотеатр «Иви» продлил комедийный экшн-сериал «И снова здравствуйте!» на третий сезон. В новых сериях к своим главным ролям вернутся Андрей Мерзликин («Первый Оскар»), Денис Власенко («Закрыть гештальт»), Павел Чинарев («Мажор в Сочи») и Любовь Толкалина («Неличная жизнь»).

Сериал повествует о бандите Борисе (Мерзликин), который промышляет шантажом, пытками и убийствами. Однажды он решает завязать с преступной карьерой и открыть свою кондитерскую. Герой сообщает об этом боссу и в тот же день оказывается убит. Но, к своему удивлению, Борис не уходит в мир иной, а как ни в чем не бывало просыпается в морге, до смерти напугав студента-медика Артема (Власенко). После неожиданного воскрешения Борис решает выяснить, кто покусился на его жизнь. Взявшись за расследование собственной гибели, герой начинает умирать снова и снова, но каждый раз таинственным образом возвращается к жизни.

В третьем сезоне Борис наконец открывает кондитерскую и начинает жизнь с нового листа вместе со своей семьей. Но долгожданный покой не приносит ему удовлетворения. Бывший бандит ностальгирует по былым лихим временам. Как нельзя кстати в это же время Гоша (Николай Наумов) и его жестокая мать, вернувшаяся в страну, чтобы наладить дела, решают уничтожить бизнес Бориса. Теперь герою простоит объединить силы со своим злейшим врагом Колей (Чинарев), чтобы помешать криминальному дуэту разрушить свою жизнь.

Режиссером новых серий выступает Егор Чичканов, ранее работавший над сериалами «Совершенно летние» и «Нина». По словам режиссера, в третьем сезон масштаб событий значительно увеличится. Зрители увидят новых персонажей, опасные конфликты и, конечно же, первоклассные шутки. Постановщик уверен, что третий сезон придется по душе всем фанатам предыдущих серий.