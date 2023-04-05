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Киноафиша Новости Фрэнк Грилло сообщил, что получил роль в киновселенной DC

Фрэнк Грилло сообщил, что получил роль в киновселенной DC

5 апреля 2023 12:46
Фрэнк Грилло сообщил, что получил роль в киновселенной DC

Актер присоединился к актерскому составу предстоящего сериала Creature Commandos.

В новом интервью для ComicBook.com Фрэнк Грилло подтвердил информацию о том, что он получил роль в одном из будущих проектов кинематографической вселенной DC.

Эта работа не станет первой супергеройской ролью в карьере Грилло. Ранее актер сыграл злодея Брока Рамлоу, также известного как Кроссбоунс, в картинах Marvel «Первый мститель: Другая война» и «Первый мститель: Противостояние». Однако его персонажу в рамках франшизы было уделено мало внимания, что побудило Грилло заключить контракт с DC Studios:

«Они так и не показали полную историю Кроссбоунса. Мифология и персонажи Marvel настолько глубоки. Кроссбоунс получил всего минуту экранного времени, но он должен играть в фильмах более значимую роль. Они просто ушли в то направление, в котором хотели двигаться. Я понимаю, что Кроссбоунс служит определенной цели. Но я думаю, что если вы посмотрите на то, скольких людей по всему миру зацепил этот персонаж, то поймете, что в нем есть нераскрытый потенциал. Я был разочарован этим, поэтому перешел в DC».

Ранее в сети появились слухи о том, что Грилло и Рон Перлман планируют присоединиться ко вселенной DC. После этого оба актера появились на премьере фильма «Шазам!: Ярость богов», что только усилило подозрения фанатов.

Ожидается, что Грилло и Перлман сыграют роли в сериале Creature Commandos («Существа-коммандос»), который вместе с фильмом «Суперменом: Наследие» ознаменует собой запуск обновленной киновселенной DC. Дата премьеры шоу пока неизвестна.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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