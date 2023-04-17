Квентин Тарантино объяснил, почему в его фильмах нет сцен секса

По мнению режиссера, эротика не вписывается в его кино.

Квентин Тарантино рассказал о том, почему за свою карьеру ни снял ни одной сцены секса. В новом интервью для испанского журнала Diari ARA режиссер заявил, что на практике снимать какие сцены невероятно тяжело:

«Это правда, секс не является частью моего видения кино. По правде говоря, в реальности очень тяжело снимать сцены секса. Все очень напряжены. Даже в прежние времена сделать это было довольно проблематично, а сейчас тем более».

Тарантино добавил, что потенциально готов взяться за съемки эротической сцены, но до сих пор не чувствовал в этом необходимости:

«Если бы передо мной встала задача снять сцену секса, жизненно необходимую для истории, я бы сделал это. Но пока такой необходимости не возникало».

В настоящее время Тарантино работает над своей десятой картиной, получившей название «Кинокритик». По слухам, действие развернется в Лос-Анджелесе 1970-х годов, а главной героиней окажется женщина-киножурналист. Актерский состав пока не анонсирован.

Недавно режиссер также подтвердил, что готовит мини-сериал, который станет его дебютным телевизионным проектом. Ожидается, что данное шоу выйдет на стриминге.