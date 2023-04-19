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Киноафиша Новости Нечего отменять: глава Lucasfilm заявила, что «Звездных войн» Кевина Файги никогда не существовало

Нечего отменять: глава Lucasfilm заявила, что «Звездных войн» Кевина Файги никогда не существовало

19 апреля 2023 14:05
Нечего отменять: глава Lucasfilm заявила, что «Звездных войн» Кевина Файги никогда не существовало

Она отметила, что готова к сотрудничеству с президентом Marvel, но пока такие проекты даже не обсуждались.

Глава Lucasfilm Кэтлин Кеннеди опровергла информацию о том, что студия разрабатывала совместный проект с президентом Marvel Studios Кевином Файги. В новом интервью для IGN она заявила, что такая идея не обсуждалась:

«Проект Кевина Файги был анонсирован в прессе или, я полагаю, в фанатских сообществах. Но ничего такого не было — ничего не разрабатывалось. Мы никогда не обсуждали такую идею. Как всем известно, Кевин — большой фанат «Звездных войн». Если бы он пришел ко мне с таким предложением, я бы внимательно его выслушала. Но этого не произошло. Так что это не заброшенный проект, его просто не существует».

Слухи о том, что Файги собирается создать фильм в рамках вселенной «Звездных войн», впервые появились в сети в 2019 году. Позже они дополнились спекуляциями о том, что к проекту присоединится некий «крупный актер», а председатель Walt Disney Studios практически подтвердил существование картины, сказав:

«После завершения саги о Скайуокерах Кэтлин стремится начать новую эру в истории «Звездных войн». Учитывая, каким большим фанатом этой франшизы является Кевин, этим двум выдающимся продюсерам определенно стоит подумать о том, чтобы поработать над совместным проектом».

Сама Кеннеди ранее также говорила, что Файги связался с ней и предложил свою помощь в работе над фильмом по «Звездным войнам». Она отметила, что ей понравилось его задумка, но никаких конкретных планов по этому поводу у студии пока нет.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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