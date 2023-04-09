Вместо похода к психологу: 7 новых терапевтических фильмов и сериалов

Молодая женщина Софи вспоминает свой отпуск, который она провела вместе со своим отцом двадцать лет назад. Действие переносится на территорию турецкого курортного отеля конца 90-х, запечатленного на домашнюю камеру и поляроид. Одиннадцатилетняя Софи рада редкой возможности повидаться с папой, который после развода переехал в другой город. Во время этих каникул девочка впервые сталкивается с миром взрослых, в то время как ее отец Каллум пытается обрести внутренний баланс с помощью медитации, скрывая от окружающих собственную опустошенность и отчаяние.

Повествование соткано из фрагментарных детских впечатлений без финального откровения, что не помешало кинокартине дебютантки Шарлотты Уэллс покорить сердца зрителей всего мира. Ее «автобиографичная на уровне эмоций» инди-драма, явно не рассчитанная на коммерческий успех, завоевала множество наград и стала одним из главных открытий 2022 года.

Солнце мое

В сериале рассказывается о Теде Лассо, тренере по американскому футболу, который получает предложение о работе в футбольной команде «Ричмонд» из Лондона. И хотя специалист из США совершенно не разбирается в этом виде спорта, а также незнаком с британской культурой в целом, он принимает вызов. Окружающие уверены, что клуб-аутсайдер с чудаком у руля обречен на провал, но Тед сохраняет позитивный настрой, заражая им игроков, а затем и руководство «Ричмонда».

История о неунывающем тренере в исполнении Джейсона Судейкиса покорила даже тех зрителей, которые, подобно тренеру Лассо, незнакомы с основами соккера. Полюбили ее за нехарактерную для современных сериалов доброту, где простым языком говорят о важном. С каждым сезоном флагманский проект Apple TV+ становился только лучше, не повторив ошибку других комедийных хитов, завершившись на мажорной ноте.

Тед Лассо

На волне успеха «Теда Лассо» его создатели произвели на свет еще один терапевтический сериал, который так и называется – «Терапия». События переносятся из хмурого Лондона в солнечную Калифорнию, тогда как в центре повествования на сей раз оказывается психолог, за улыбкой которого также скрывается целый ворох непроработанных травм. Год назад Джимми потерял жену, после чего пустился во все тяжкие, выпивая, употребляя наркотики и приводя в дом женщин легкого поведения, между делом спихнув заботу о дочери-подростке на соседку. Достигнув дна, не оставивший практику терапевт начинает говорить пациентам то, что думает. Это приводит к самым неожиданным последствиям.

Подобно «Теду Лассо», персонажи «Терапии» – сплошь добрые люди, которые если и совершают что-то плохое, то исключительно из благих побуждений. Поразительно, но авторам вновь удалось избежать приторности, а юмор, грусть и сентиментальность гармонично разбавляются ненавязчивыми комментариями к злободневным темам, превращая сериал в идеальный антидепрессант.

Немаловажную роль в успехе этого предельно комфортного зрелища лежит на плечах обаятельных актеров. И если у исполнителя центральной роли Джейсона Сигела здесь плюс-минус тот же персонаж, что и всегда, то Харрисон Форд – настоящее открытие шоу. Голливудскому ветерану, успешно покорившему новый для себя сериальный формат, оказывается достаточно одной лишь харизмы чтобы влюбить в себя с первых кадров.

Терапия

«Следом за жизнью» – недавний хит известного комика Рики Джервэйса , автора оригинального « Офиса » и «Массовки». Сериал главного возмутителя спокойствия Великобритании затрагивает идентичные «Терапии» темы, но делает это куда жестче и смешнее. По сюжету, провинциальный журналист Тони теряет жену, в результате чего впадает в глубокую депрессию. Оказавшись в предсуицидальном состоянии, вдовец все же находит смысл жизни: он решает отомстить миру, говоря окружающим правду, не заботясь о последствиях и не испытывая по этому поводу угрызений совести. Вместо того чтобы отталкивать Тони, люди проникаются к нему сочувствием и помогают в трудные времена.

Не изменяя себе, Джервэйс разбавляет повествование черным юмором на грани, впрочем, временами скатываясь в откровенный сентиментализм. Настоящая находка для всех поклонников британского юмора!

Следом за жизнью

Джефф Пиччирилло – легенда детского телевидения. Вот уже несколько десятилетий он радует молодое поколение шутками, делая мир чуточку лучше. Его шоу «Кукольный час Мистера Пиклза» про сказочную страну, населенную причудливыми существами, знакомо каждому, а франшиза ежегодно приносит многомиллионный доход гигантской международной корпорации. Но в душе ведущего царит хаос: один из сыновей Джеффа погиб в результате автокатастрофы, после чего его брак распался, а близкие отвернулись. В подобной ситуации главному оптимисту страны становится не до шуток. Отгородившись от внешнего мира, Джефф осознает, что больше не хочет говорить на радужные темы. Вместо этого он решает рассказать детям об изнанке жизни, что приводит начальство и родителей в ужас.

Телесериал «Шучу» стал вторым совместным детищем режиссера Мишеля Гондри и прославленного комика Джима Керри после « Вечного сияния чистого разума ». Номинально заявленная как драмеди, история ведущего на грани по-настоящему пугает, опустошая как морально, так и физически. Здесь нет свойственного Apple TV+ успокаивающего поглаживания по голове, но и циничного мировосприятия а-ля Джервэйс авторы также избегают. Показательно и то, что сюжет для Керри пугающе близок: в 2015 году его девушка покончила с собой, после чего близкие умершей попытались засудить артиста, а сам он на несколько лет пропал с экранов. При этом в его персонаже Джеффе многие американцы безошибочно угадают реального ведущего Мистера Роджерса, о котором в 2019 году был снят фильм « Прекрасный день по соседству » с Томом Хэнксом .

Шучу

Камилла Прикер работает в не самой успешной газете Чикаго, безуспешно пытаясь самореализоваться в профессии. Однажды девушке выпадает шанс, способный вывести ее карьеру на иной уровень: журналистку посылают в глубинку, в которой произошло убийство нескольких девочек. Беда в том, что Камилла в этом городе родилась и выросла. Возвращение домой оборачивается для корреспондентки кошмаром наяву.

Еще один знаковый проект, где под ширмой детективного триллера кроется история о проработке травмы. Режиссером мини-сериала выступил ныне покойный Жан-Марк Валле , известный работой над « Большой маленькой ложью », тогда как в основу сюжета лег дебютный роман Гиллиан Флинн, также написавшей «Исчезнувшую», блистательно экранизированную Дэвидом Финчером .

Острые предметы

И конечно же, нельзя не упомянуть столь уютное кино, как «Камон Камон», растрогавшее всех и каждого. Джонни – журналист, путешествующий по Америке и записывающий интервью с детьми для радиопередачи. Размеренной жизни мужчины наступает конец, когда с ним связывается сестра Вив, с которой он не общался несколько лет. Родственница просит Джонни присмотреть за ее девятилетним сыном Джесси, пока она занимается госпитализацией мужа, страдающего от биполярного расстройства. Дабы не терять время зря, журналист тащит своего племянника в Нью-Йорк, между делом преодолевая личный кризис. Майк Миллс создал предельно легкое, бесконфликтное кино о необходимости проговаривания проблем и умении слушать, от которого веет домашним уютом.