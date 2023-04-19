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Киноафиша Новости Джо Руссо допускает создание третьей части «Тайлера Рейка»

Джо Руссо допускает создание третьей части «Тайлера Рейка»

19 апреля 2023 15:37
Джо Руссо допускает создание третьей части «Тайлера Рейка»

В сиквеле содержится ряд сюрпризов, способствующих расширению вселенной.

До премьеры сиквела «Тайлера Рейка» осталось еще два месяца, однако журналисты уже интересуются дальнейшим развитием экшен-франшизы с Крисом Хемсвортом. Во ходе рекламной кампании сериала Amazon «Цитадель» сценарист и сопродюсер боевика Джо Руссо прокомментировал в беседе с Сollider данную перспективу. По его словам, во втором фильме есть несколько любопытных сюрпризов, которые могут стать отправной точкой для следующей ленты:

«Никогда не предугадаешь реакцию аудитории, но нет сомнений, что потенциал для запуска триквела есть. В «Тайлере Рейке 2» как раз содержится несколько сюрпризов, которые могут способствовать расширению вселенной. Вместе с тем я считаю, что режиссер Сэм Харгрейв проделал невероятную работу над фильмом. По моему мнению, он по всем фронтам превзошел оригинал».

Братья Энтони и Джо Руссо неоднократно рассуждали о создании целой киновселенной «Тайлера Рейка» еще после выхода оригинального фильма. Тогда кинематографисты не исключали запуск приквела или спин-оффа о персонаже Дэвида Харбора. Напомним, что первая часть долгое время возглавляла десятку самых просматриваемых оригинальных проектов Netflix за всю историю стримера.

Премьера «Тайлера Рейка: Операция по спасению 2» намечена на 16 июня.

Фото: Netflix
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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