Джо Руссо допускает создание третьей части «Тайлера Рейка»

До премьеры сиквела «Тайлера Рейка» осталось еще два месяца, однако журналисты уже интересуются дальнейшим развитием экшен-франшизы с Крисом Хемсвортом. Во ходе рекламной кампании сериала Amazon «Цитадель» сценарист и сопродюсер боевика Джо Руссо прокомментировал в беседе с Сollider данную перспективу. По его словам, во втором фильме есть несколько любопытных сюрпризов, которые могут стать отправной точкой для следующей ленты:

«Никогда не предугадаешь реакцию аудитории, но нет сомнений, что потенциал для запуска триквела есть. В «Тайлере Рейке 2» как раз содержится несколько сюрпризов, которые могут способствовать расширению вселенной. Вместе с тем я считаю, что режиссер Сэм Харгрейв проделал невероятную работу над фильмом. По моему мнению, он по всем фронтам превзошел оригинал».

Братья Энтони и Джо Руссо неоднократно рассуждали о создании целой киновселенной «Тайлера Рейка» еще после выхода оригинального фильма. Тогда кинематографисты не исключали запуск приквела или спин-оффа о персонаже Дэвида Харбора. Напомним, что первая часть долгое время возглавляла десятку самых просматриваемых оригинальных проектов Netflix за всю историю стримера.

Премьера «Тайлера Рейка: Операция по спасению 2» намечена на 16 июня.