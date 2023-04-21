Вышел трейлер ремейка «Белые люди не умеют прыгать»

Студия 20th Century выпустила полноценный трейлер комедии о баскетболе «Белые люди не умеют прыгать», которая является ремейком одноименного фильма с Уэсли Снайпсом и Вуди Харрельсоном. Ведущие роли в современном переосмыслении сыграли Синква Уоллс и Джек Харлоу.

В центре сюжета окажется пара уличных баскетболистов — Джереми (Харлоу) и Камал (Уоллс). Главных героев объединяет общее желание быстрого заработка. Их знакомство происходит на спортивной площадке, после того как Джереми предлагает Камалу на деньги покидать в кольцо. Недооценив соперника, Камал проигрывает, но вскоре понимает замысел своего оппонента — Джереми специально пользуется предубеждением в отношении белых, чтобы таким образом побеждать. Имея финансовые трудности, Камал предлагает Джереми объединиться и действовать в дуэте, а вскоре им предоставляется возможность заработать 500 тысяч долларов. Выдавая себя за неумех, они успешно движутся к заветной цели, но попутно наживают серьезных врагов.

Режиссером ремейка выступил бывший клипмейкер Чарльз Кидд II («Домашняя вечеринка»), также известный под творческим псевдонимом Калматик. Сценарий написали Кенья Беррис («Что за люди») и Дуг Холл («Черная комедия»). В остальной актерский состав вошли Тейяна Тейлор, Лора Хэрриер, Дж. Альфонс Николсон, Винс Стэйплс, Тамера Киссен и покойный Лэнс Реддик.

Премьера состоится на видеосервисе Hulu 19 мая.