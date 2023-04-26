Анонсирован сиквел хоррора «Экзорцист Ватикана»

Стартовавший в кинопрокате в этом месяце религиозный хоррор с Расселом Кроу «Экзорцист Ватикана» получит сиквел. Бюджет фильма составляет всего $18 млн, однако за время на больших экранах он уже заработал по миру $52 млн. Для студий Screen Gems и Sony Pictures этой суммы оказалось более чем достаточно, чтобы запустить в разработку вторую часть.

Подробности пока тщательно скрыты. По сообщениям Bloody Disgusting, проект находится на очень ранней производственной стадии. Несмотря на это, предполагается, что в продолжении ведущую роль снова сыграет Кроу, а вернется ли к режиссерским полномочиям Джулиус Эйвери («Оверлорд»), вопрос пока открытый.

Первый фильм получил довольно смешанную оценку от критиков (51% одобрения на Rotten Tomatoes), зато зрители его приняли тепло — 82% от аудитории. Более того, картина смогла одолеть более коммерчески ориентированного конкурента в лице вампирской хоррор-комедии «Ренфилд» с Николасом Кейджем, которая стартовала в кинотеатрах параллельно.

Кроу сыграл отца Габриэла Аморта — реально существовавшего священнослужителя на службе у Папы Римского. По сюжету, протагонист стремится спасти от одержимости демоном маленького мальчика. В попытке изгнать темную сущность, главный герой узнает страшную правду, которую Ватикан отчаянно скрывал много веков.