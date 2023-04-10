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Киноафиша Новости Критики не оценили, но зрителям нравится: «Братья Супер Марио» мощно стартовали в прокате

Критики не оценили, но зрителям нравится: «Братья Супер Марио» мощно стартовали в прокате

10 апреля 2023 11:36
Критики не оценили, но зрителям нравится: «Братья Супер Марио» мощно стартовали в прокате

Мультфильм отбил титул самого успешного дебюта 2023 года у «Человека-муравья и Осы: Квантомания».

Как передает Deadline, за первые пять дней в прокате анимационный фильм «Братья Супер Марио в кино» заработал по всему миру $377 млн. Из них $204 млн пришлись на США и $173 млн — на другие страны. Помимо Америки, лидерами по объему сборов стали Мексика ($27,4 млн), Великобритания и Ирландия ($19,6 млн), Германия ($14 млн) и Китай ($12 млн).

Таким образом, картина отвоевала титул самого успешного мирового дебюта 2023 года у «Человека-муравья и Осы: Квантомания» — за тот же период фильм Marvel собрал $225,3 млн. Кроме того, «Братья Супер Марио» стали второй самой успешной премьерой анимационного фильма в истории, уступив лишь «Холодному сердцу 2» ($228,2 млн), а также самой успешной экранизацией видеоигры на 42 разных национальных рынках. Мультфильм хорошо проявил себя и в формате IMAX, собрав $21,6 млн по всему миру.

Босс Universal Pictures International Вероника Кван прокомментировала новость о невероятных успехах ленты:

«Это просто феноменальные показатели. Фильм основан на невероятной франшизе, которую любят люди разных поколений, от мала до велика. Это отличная новость для всей индустрии».

В качестве причин популярности картины авторы Deadline называют популярный первоисточник, хорошее «сарафанное радио» и многомесячное отсутствие в прокате картин, ориентированных на семейную аудиторию.

Вместе с тем журналисты приняли «Братьев Супер Марио в кино» прохладно, раскритиковав фильм за глупый сюжет и отсутствие собственный идентичности. В данный момент общий рейтинг ее одобрения от прессы на агрегаторе Rotten Tomatoes составляет 56%.

Фото: Universal Pictures
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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