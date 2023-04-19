Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Возрожденные" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Райан Рейнольдс, Джейсон Момоа, Винс Вон и Обри Плаза сыграют в приключенческом роуд-муви

Райан Рейнольдс, Джейсон Момоа, Винс Вон и Обри Плаза сыграют в приключенческом роуд-муви

19 апреля 2023 11:03
Райан Рейнольдс, Джейсон Момоа, Винс Вон и Обри Плаза сыграют в приключенческом роуд-муви

Фильм будет сочетать в себе игровых и анимационных персонажей.

По информации Deadline, Райан Рейнольдс («Главный герой»), Джейсона Момоа («Аквамен»), Винс Вон («Закатать в асфальт») и Обри Плаза («Операция «Фортуна»: Искусство побеждать») исполнят главные роли в новом фильме студии Legendary под названием Animal Friends («Друзья-животные»).

По данным СМИ, идея фильма возникла на встрече между представителями компании Burrows&Mider и руководителем продюсерской компании Рейнольдса Maximum Effort Патриком Гуингом («В духе Рождества»). Проект будет сочетать в себе персонажей, сыгранных реальными актерами, и анимированных героев. За визуальные эффекты ленты отвечает студия DNEG, ранее работавшая над такими крупными блокбастерами, как «Бегущий по лезвию 2049», «Темный Рыцарь: Возрождение легенды» и «Гарри Поттер и Дары смерти: Часть II».

Сценарий фильма пишут авторы комедии «Прибор» Кевин Берроуз и Мэтт Мидер. Режиссером картины выступает Питер Атенсио, наиболее известный по сериалам «Виски Кавалер», «Ки и Пил» и «Сумеречная зона».

Создатели ленты описывают ее как «приключенческое роуд-муви с возрастным рейтингом R (18+)». Другие детали пока неизвестны.

Фото: Getty Images
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Читать далее 12 января 2023
Тест, который поймут только поттероманы: Кто ты из привидений Хогвартса? Тест, который поймут только поттероманы: Кто ты из привидений Хогвартса? Читать далее 19 апреля 2023
Женские истории и путешествия во времени: 5 апрельских сериалов «Амедиатеки», которые нельзя пропустить Женские истории и путешествия во времени: 5 апрельских сериалов «Амедиатеки», которые нельзя пропустить Читать далее 17 апреля 2023
Персонажей Бриджертона распределили по факультетам Хогвартса, и вот что получилось Персонажей Бриджертона распределили по факультетам Хогвартса, и вот что получилось Читать далее 19 апреля 2023
Фильм космических масштабов: как снимали «Вызов» Фильм космических масштабов: как снимали «Вызов» Читать далее 18 апреля 2023
7 сюжетных дыр в Сумерках, за которые стыдно даже спустя 15 лет 7 сюжетных дыр в Сумерках, за которые стыдно даже спустя 15 лет Читать далее 17 апреля 2023
«Не надо бояться величайшего приключения»: Киноафиша приглашает на показ фильма «Все страхи Бо» «Не надо бояться величайшего приключения»: Киноафиша приглашает на показ фильма «Все страхи Бо» Читать далее 18 апреля 2023
Помните Джаспера из Сумерек? Спустя 15 лет его невозможно узнать Помните Джаспера из Сумерек? Спустя 15 лет его невозможно узнать Читать далее 19 апреля 2023
Тест: в каком сериале о путешествиях во времени ты бы «застрял»? Тест: в каком сериале о путешествиях во времени ты бы «застрял»? Читать далее 17 апреля 2023
«Жуй жовку, пей газировку»: Киноафиша приглашает на премьеру 3-го сезона сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» «Жуй жовку, пей газировку»: Киноафиша приглашает на премьеру 3-го сезона сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» Читать далее 19 апреля 2023
Киногороскоп: какое ты животное из популярных мультфильмов по знаку зодиака? Киногороскоп: какое ты животное из популярных мультфильмов по знаку зодиака? Читать далее 18 апреля 2023
Related video