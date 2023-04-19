Райан Рейнольдс, Джейсон Момоа, Винс Вон и Обри Плаза сыграют в приключенческом роуд-муви

Фильм будет сочетать в себе игровых и анимационных персонажей.

По информации Deadline, Райан Рейнольдс («Главный герой»), Джейсона Момоа («Аквамен»), Винс Вон («Закатать в асфальт») и Обри Плаза («Операция «Фортуна»: Искусство побеждать») исполнят главные роли в новом фильме студии Legendary под названием Animal Friends («Друзья-животные»).

По данным СМИ, идея фильма возникла на встрече между представителями компании Burrows&Mider и руководителем продюсерской компании Рейнольдса Maximum Effort Патриком Гуингом («В духе Рождества»). Проект будет сочетать в себе персонажей, сыгранных реальными актерами, и анимированных героев. За визуальные эффекты ленты отвечает студия DNEG, ранее работавшая над такими крупными блокбастерами, как «Бегущий по лезвию 2049», «Темный Рыцарь: Возрождение легенды» и «Гарри Поттер и Дары смерти: Часть II».

Сценарий фильма пишут авторы комедии «Прибор» Кевин Берроуз и Мэтт Мидер. Режиссером картины выступает Питер Атенсио, наиболее известный по сериалам «Виски Кавалер», «Ки и Пил» и «Сумеречная зона».

Создатели ленты описывают ее как «приключенческое роуд-муви с возрастным рейтингом R (18+)». Другие детали пока неизвестны.