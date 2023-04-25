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Киноафиша Новости Том Круз в окружении друзей и врагов на новых кадрах из «Миссии: невыполнима 7»

Том Круз в окружении друзей и врагов на новых кадрах из «Миссии: невыполнима 7»

25 апреля 2023 11:51
Том Круз в окружении друзей и врагов на новых кадрах из «Миссии: невыполнима 7»

Режиссер Кристофер МакКуорри рассказал о новичках франшизы и съемках во время пандемии.

Ресурс Entertainment Weekly поделился порцией свежих эксклюзивных кадров из остросюжетного боевика «Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1», являющегося уже седьмой лентой о шпионе Итане Ханте. На представленных изображениях запечатлены Том Круз и часть основных действующих лиц, в числе которых Ребекка Фергюсон, Саймон Пегг, Винг Реймз, Хейли Этвелл и Пом Клементьефф.

Том Круз в окружении друзей и врагов на новых кадрах из «Миссии: невыполнима 7»Том Круз в окружении друзей и врагов на новых кадрах из «Миссии: невыполнима 7»Том Круз в окружении друзей и врагов на новых кадрах из «Миссии: невыполнима 7»

Производство фильма пришлось на самый разгар пандемии коронавируса, из-за чего съемки растянулись более чем на год, а премьеру пришлось неоднократно переносить. В свете постоянно передвигающегося графика из актерского состава выбыл Николас Холт, изначально утверждений на роль главного злодея. Его впоследствии заменил Эсай Моралес. Несмотря на сопутствующие сложности, режиссер Кристофер МакКуорри ни разу не усомнился, что фильм в итоге не будет закончен:

«Когда снимаешь картины с Томом, сложности не имеют большого значения. И в этих проектах мы любим говорить: «Катастрофа — это возможность преуспеть». Мы постоянно соприкасаемся с хаосом. Не то чтобы мы ждем что-то подобное, но всегда принимаем проблемы как данность».

Том Круз в окружении друзей и врагов на новых кадрах из «Миссии: невыполнима 7»

Также МакКуорри подтвердил давние предположения о героине Клементьефф:

«В начале нашей истории она является союзником Эсая и представляет враждебную сторону, которой противостоит Итан».

Том Круз в окружении друзей и врагов на новых кадрах из «Миссии: невыполнима 7»

Что касается Этвелл, то с ней постановщик мечтал поработать более десяти лет, однако от описания персонажа он решил уклониться:

«Она проходила читки для первого «Джека Ричера». Мы интересовались ей еще во времена «Племени изгоев». Нам потребовалось время, чтобы подобрать для нее подходящего персонажа, чтобы Хейли смогла продемонстрировать на экране свои сильные стороны».

«Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1» выйдет в мировой прокат 14 июля.

Фото: Paramount
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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