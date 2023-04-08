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Молодые ученые наполнят социальные сети «умным» контентом

8 апреля 2023 20:59
Молодые ученые наполнят социальные сети «умным» контентом

Популяризацией научно-популярного контента в медиапространстве займется новое коммьюнити.

Продюсерский центр Insight People совместно с институтом развития «Иннопрактика» создают молодежное сообщество «Вызов». Цель нового проекта в объединении молодых людей со всей России, у которых есть профессиональные интересы в сфере науки и культуры. Любой желающий в возрасте от 18 до 35 лет сможет стать участником нового коммьюнити, чтобы получить доступ к медиаресурсам для создания уникального научно-популярного и творческого контента. Также все резиденты сообщества могут принять участие в кастинге реалити-шоу «Вызов» на ТНТ, претендовать на гранты и реализовывать собственные медиапроекты.

Известный блогер, шахматистка и участница первого сезона шоу «Вызов» на ТНТ Зарина Шафигуллина комментирует как активные молодые ребята могут повлиять на медиасреду:

В стране множество молодых ученых, готовых заявить о себе и своей деятельности, но зачастую им не хватает навыков коммуникации с аудиторией в социальных сетях. Проект поможет продвигать «умный контент» в медиасреде. Деятели науки совместно с блогерами создадут инфополе, демонстрирующее огромный научный и культурный потенциал нашей страны. Благодаря проекту социальные сети наполнятся качественным, глубоким контентом, который интересно изучать.

Сама Зарина, а также другое участник первого сезона «Вызова» на ТНТ Торнике Квитатиани и генеральный продюсер этого шоу Марина Артемьева примут участие в презентации сообщества. Среди прочих гостей будут генеральный директор АНО «ЦПИИ» Павел Дворниченко, начальник Центра Технологий Искусственного Интеллекта «Газпромбанка» Адель Валиуллин. А о самом сообществе гостям подробно расскажут генеральный директор Insight People Алина Зиннатуллина и заместитель генерального директора «Иннопрактика» Наталья Попова.

Посетить презентацию 11 апреля в Казанском федеральном университете смогут все желающие студенты, достаточно лишь заполнить форму регистрации по ссылке.

Фото: Пресс-центр Insight People
Мария Бабаева
Мария Бабаева
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