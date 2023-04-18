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Киноафиша Новости Агата Муцениеце и Роман Маякин сыграют в сериале «Плакса»

Агата Муцениеце и Роман Маякин сыграют в сериале «Плакса»

18 апреля 2023 11:39
Агата Муцениеце и Роман Маякин сыграют в сериале «Плакса»

Съемки музыкального шоу проходят в Москве и живописных уголках Сочи.

Телеканал СТС объявил о том, что Агата Муцениеце («Стая») и Роман Маякин («Конец света») присоединились к актерскому составу музыкальной драмы «Плакса». Кроме них, в сериале снимаются Ника Жукова («Артек. Большое путешествие»), Адам Кумаев («Мамкина звездочка»), Ирина Розанова («Гром: Трудное детство»), Диана Енакаева («Монастырь») и другие.

В центре сюжета — девочка-подросток Маша (Жукова), вынужденная переехать из Москвы в захолустный Новоморск к бабушке (Розанова) из-за того, что ее отец (Маякин) потерял работу. Героине непросто дается адаптация в новой провинциальной школе, во всем уступающей ее бывшей элитной гимназии на Рублевке. Да и одноклассники во главе с бунтаркой Крис (Енакаева) оказываются совсем не в восторге от новенькой. Ситуация только усугубляется, когда Маша влюбляется в бойфренда Крис (Алексей Онежен) и собирает свою рок-группу «Плакса».

Агата Муцениеце и Роман Маякин сыграют в сериале «Плакса» Агата Муцениеце и Роман Маякин сыграют в сериале «Плакса»

Муцениеце исполнит роль мамы Маши. Актриса призналась, что проект покорил ее с первых же строчек сценария, а также сообщила, что сама занимается вокалом, поэтому, вероятно, исполнит в «Плаксе» музыкальные номера.

Маякин заявил, что сериал обладает терапевтическим эффектом:

«Наш сериал из разряда терапевтических лент, после просмотра которых хочется стать немного лучше. Эта история про добро, честность, взаимовыручку, правильные отношения в семье».

Разработкой шоу руководит Сергей Жуков, наиболее известный как основатель и солист группы «Руки Вверх!». Съемки шоу в данный момент проходят в Москве. Позже команда переместится в Сочи, где будут записаны натурные эпизоды. Зрители увидят в кадре местные живописные набережные, дворы, парки и многое другое.

Фото: Канал СТС
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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