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Киноафиша Новости В производство запущен полнометражный мультфильм «Лунтик и большое путешествие»

В производство запущен полнометражный мультфильм «Лунтик и большое путешествие»

7 апреля 2023 16:36
В производство запущен полнометражный мультфильм «Лунтик и большое путешествие»

Режиссером картины выступает двукратный номинант на премию «Оскар».

Анимационная студия «Мельница», кинокомпания СТВ и телеканал «Россия» анонсировали полнометражный мультфильм по мультсериалу «Лунтик и его друзья». Картина, получившая название «Лунтик и большое путешествие», выйдет в отечественный прокат в 2024 году.

По сюжету, кузнечик Кузя, Пчеленок, бабочка Элина, гусеницы Вупсень и Пупсень, а также другие хорошо знакомые зрителям персонажи решают помочь Лунтику разыскать свою маму и вернуться домой на Луну.

Режиссером картины выступает Константин Бронзит, наиболее известный по анимационным лентам «Алеша Попович и Тугарин Змей» и «Гора самоцветов», а также короткометражным мультфильмам «Уборная история — любовная история» и «Мы не можем жить без космоса», удостоенным номинации на премию «Оскар».

Помимо постановки, Бронзит пишет сценарий вместе с Дмитрием Высоцким («Три кота») и Дариной Шмидт («Маленькая Василиса»). Функции продюсеров исполняют Александр Боярский («Иван Царевич и Серый Волк 5»), Сергей Сельянов («Три богатыря и Конь на троне») и Антон Златопольский («Сердце пармы»).

«Лунтик и его друзья» транслируется на российском телевидении с 1 сентября 2006 года. Шоу повествует об инопланетянине Лунтике, который случайно попадает на Землю, где находит много новых товарищей. На данный момент сериал состоит из 9 сезонов и более чем 500 серий.

Фото: «Мельница»
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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