Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Возвращение в Сеул" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Фильм ужасов «Пять ночей у Фредди» будет конкурировать в прокате с «Пилой 10»

Фильм ужасов «Пять ночей у Фредди» будет конкурировать в прокате с «Пилой 10»

7 апреля 2023 17:30
Фильм ужасов «Пять ночей у Фредди» будет конкурировать в прокате с «Пилой 10»

Релиз состоится накануне Хэллоуина.

Экранизация серии видеоигр в жанре хоррор «Пять ночей у Фредди» обрела официальную дату премьеры. Картина выйдет одновременно в кинотеатрах и на стриминговом сервисе Peacock 27 октября этого года. Таким образом, лента столкнется в прокате с десятой частью «Пилы», премьера которой также намечена на хэллоуинский слот.

Новостью о дате выхода «Пяти ночей у Фредди» поделился продюсер Джейсон Блум, после чего студия Universal Pictures опубликовала первый кадр. Для компании Blumhouse, отвечающей за производство киноадаптации, это будет уже третий крупный проект, который будет выпущен по гибридной модели — ранее таким образом выходили «Хэллоуин убивает» (2021) и «Хэллоуин заканчивается» (2022).

Фильм ужасов «Пять ночей у Фредди» будет конкурировать в прокате с «Пилой 10»

Согласно официальному синопсису, в центре сюжета окажется неудачливый охранник пиццерии Freddy Fazbear’s. После первой ночной смены на работе протагонист понимает, что попал в серьезные неприятности, однако истинный ужас ожидает его впереди.

Актерский состав возглавили Джош Хатчерсон, Мэттью Лиллард, Элизабет Лэил, Кэт Коннер Стерлинг, Мэри Стюарт Мастерсон и Пайпер Рубио. Режиссером выступила Эмма Тамми («Обитель страха», «Навстречу тьме»), сценарий вместе с ней написали Сет Каддбек и Скотт Коутон.

Фото: ScottGames; Universal Pictures
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Читать далее 12 января 2023
Эксклюзив: Филипп Ершов назвал любимые фильмы и сериалы Эксклюзив: Филипп Ершов назвал любимые фильмы и сериалы Читать далее 7 апреля 2023
Это знак: 8 фильмов, которые вдохновят вас на перемены в жизни Это знак: 8 фильмов, которые вдохновят вас на перемены в жизни Читать далее 2 апреля 2023
Не скучайте по «Гарри Поттеру»: 10 других фильмов с атмосферой волшебства Не скучайте по «Гарри Поттеру»: 10 других фильмов с атмосферой волшебства Читать далее 5 апреля 2023
«Весь мир — театр»: 10 фильмов и сериалов об изнанке актерской профессии «Весь мир — театр»: 10 фильмов и сериалов об изнанке актерской профессии Читать далее 1 апреля 2023
Что смотреть в ожидании новых серий «Наследников»: 10 сериалов про бизнес Что смотреть в ожидании новых серий «Наследников»: 10 сериалов про бизнес Читать далее 7 апреля 2023
Тест: кто ты из «Шрэка»? Тест: кто ты из «Шрэка»? Читать далее 6 апреля 2023
Не выдержали морально: 10 актеров, которым понадобилась помощь психиатра после сложных ролей Не выдержали морально: 10 актеров, которым понадобилась помощь психиатра после сложных ролей Читать далее 3 апреля 2023
Что смотреть на выходных: «Здоровый человек», триллер с Уиллемом Дефо и Адам Драйвер против динозавров Что смотреть на выходных: «Здоровый человек», триллер с Уиллемом Дефо и Адам Драйвер против динозавров Читать далее 7 апреля 2023
Фанатские теории: 5 персонажей Marvel, которых может сыграть Педро Паскаль Фанатские теории: 5 персонажей Marvel, которых может сыграть Педро Паскаль Читать далее 3 апреля 2023
Когда полиция бессильна: 8 фильмов о неуловимых убийцах Когда полиция бессильна: 8 фильмов о неуловимых убийцах Читать далее 6 апреля 2023
Related video