Фильм ужасов «Пять ночей у Фредди» будет конкурировать в прокате с «Пилой 10»

Экранизация серии видеоигр в жанре хоррор «Пять ночей у Фредди» обрела официальную дату премьеры. Картина выйдет одновременно в кинотеатрах и на стриминговом сервисе Peacock 27 октября этого года. Таким образом, лента столкнется в прокате с десятой частью «Пилы», премьера которой также намечена на хэллоуинский слот.

Новостью о дате выхода «Пяти ночей у Фредди» поделился продюсер Джейсон Блум, после чего студия Universal Pictures опубликовала первый кадр. Для компании Blumhouse, отвечающей за производство киноадаптации, это будет уже третий крупный проект, который будет выпущен по гибридной модели — ранее таким образом выходили «Хэллоуин убивает» (2021) и «Хэллоуин заканчивается» (2022).

Согласно официальному синопсису, в центре сюжета окажется неудачливый охранник пиццерии Freddy Fazbear’s. После первой ночной смены на работе протагонист понимает, что попал в серьезные неприятности, однако истинный ужас ожидает его впереди.

Актерский состав возглавили Джош Хатчерсон, Мэттью Лиллард, Элизабет Лэил, Кэт Коннер Стерлинг, Мэри Стюарт Мастерсон и Пайпер Рубио. Режиссером выступила Эмма Тамми («Обитель страха», «Навстречу тьме»), сценарий вместе с ней написали Сет Каддбек и Скотт Коутон.