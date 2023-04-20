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Киноафиша Новости Патрик Уилсон и его сын вновь сталкиваются с демонами в трейлере «Астрала 5»

Патрик Уилсон и его сын вновь сталкиваются с демонами в трейлере «Астрала 5»

20 апреля 2023 12:33
Патрик Уилсон и его сын вновь сталкиваются с демонами в трейлере «Астрала 5»

В фильме будет поставлена точка в истории семьи Ламберт.

В сети появился дебютный трейлер пятой части «Астрала», получившей подзаголовок «Красная дверь». В новой картине знаменитая хоррор-франшиза вернется к истокам. Главные роли сыграли звезды первых двух фильмов: Патрик Уилсон, Роуз Бирн и Тай Симпкинс.

В центре сюжета следующей главы серии вновь окажутся члены семьи Ламберт, когда-то столкнувшейся с жуткими потусторонними силами. Действие развернется спустя десять лет после событий сиквела. Главные герои снова окажутся под влиянием темного прошлого своей семьи. Чтобы раз и навсегда покончить с паразитическими демонами, Джош (Уилсон) и повзрослевший Далтон (Симпкинс), который теперь является студентом колледжа, попытаются еще раз погрузиться в астрал, но на этот раз гораздо глубже, чем раньше. Там они повстречают множество ужасающих чудовищ, и это приведет к череде пугающих событий.

Проект стал режиссерским дебютом Патрика Уилсона. В остальной актерский состав вошли Эндрю Эстор, Хиам Аббасс, Джулиана Дэвис и Лин Шэй. Сценарий написал Скотт Тимс («Воспламеняющая взглядом», «Хэллоуин убивает»). В продюсерскую команду вошли Джейсон Блум, Ли Уоннелл и Джеймс Ван.

«Астрал 5: Красная дверь» стартует в кинотеатрах 7 июля.

Фото: Sony Pictures Releasing
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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