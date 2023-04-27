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Киноафиша Новости Звезда «Вызова» Юлия Пересильд сыграет молодую Бабу Ягу в приквеле «Последнего богатыря»

Звезда «Вызова» Юлия Пересильд сыграет молодую Бабу Ягу в приквеле «Последнего богатыря»

27 апреля 2023 10:56
Звезда «Вызова» Юлия Пересильд сыграет молодую Бабу Ягу в приквеле «Последнего богатыря»

Съемками фильма руководит создатель «Чебурашки» и «О чем говорят мужчины».

Студия Yellow, Black and White объявила о том, что в Москве стартовали съемки приквела трилогии «Последний богатырь» под названием «Финист: Первый богатырь».

Главные роли в картине исполняют Кирилл Зайцев («Союз спасения. Время гнева»), Юлия Пересильд («Вызов»), Федор Добронравов («Шаляпин») и Сергей Лавыгин («Против всех»).

В центре сюжета — самый умелый богатырь Белогорья Финист Ясный Сокол (Зайцев). Страдая от тщеславия, герой зачастую отказывается от подвигов, если они кажутся ему скучными, и всегда ищет для себя дела, сулящие всеобщее восхищение и популярность. Одним злополучным днем Финист терпит сокрушительное поражение. Вместе со своими друзьями Мелехой (Лавыгин) и Бабой Ягой (Пересильд) он попадает в плен и отправляется в далекие восточные земли, где ему предстоит осознать важную истину — один в поле не воин.

Звезда «Вызова» Юлия Пересильд сыграет молодую Бабу Ягу в приквеле «Последнего богатыря» Звезда «Вызова» Юлия Пересильд сыграет молодую Бабу Ягу в приквеле «Последнего богатыря»
Звезда «Вызова» Юлия Пересильд сыграет молодую Бабу Ягу в приквеле «Последнего богатыря»

Режиссером фильма выступает Дмитрий Дьяченко, ранее снявший оригинальную трилогию «Последний богатырь», а также комедии «Чебурашка» и «О чем говорят мужчины». По его словам, новая картина будет сильно отличаться от своих предшественников:

«Конечно, Финист и Баба Яга — это хорошо знакомые персонажи, которые пришли к нам из других частей, но главный герой настолько другой, что мне, несмотря на то, что я снял первые три части, очень интересно приступить к работе».

Премьера «Финиста: Первый богатырь» намечена на 1 января 2025 года.

Фото: Yellow, Black & White
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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