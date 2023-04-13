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Киноафиша Новости Начались съемки второго сезона «Нежности» с Евгением Цыгановым и другими звездами

Начались съемки второго сезона «Нежности» с Евгением Цыгановым и другими звездами

13 апреля 2023 15:16
Начались съемки второго сезона «Нежности» с Евгением Цыгановым и другими звездами

В новых сериях зрители увидят ту же историю, но показанную с мужской точки зрения.

Онлайн-кинотеатр «Иви» объявил о начале съемок второго сезона мелодраматического сериала «Нежность». Главные роли в новых сериях исполнят Евгений Цыганов («Вне себя»), Виктория Исакова («13 клиническая»), Светлана Ходченкова («Актрисы»), Максим Виторган («Похожий человек») и Михаил Боярский.

Действие второго сезона также начинается в номере гостиницы «Астория», только на этот раз главным героем выступает не Елена Ивановна (Исакова), а Сергей Николаевич (Цыганов). Покинув отель, он никак не может выбросить из головы образ женщины, с которой провел ночь. Она преследует его на работе и отдыхе, на свиданиях и в моменты одиночества, привнося хаос в каждый аспект его существования. Чтобы избавиться от призрака души, прозванного им Незнакомкой, Сергей решается пойти на самые отчаянные меры, но они только усугубляют ситуацию.

Режиссером сезона выступит Владимир Щегольков, наиболее известный по фильму «С пяти до семи» и сериалу «Везет». Функции креативного продюсера новых серий выполняет Исакова. По ее словам, во втором сезоне создатели попытаются «двинуться немного дальше и развить персонажей», придуманных автором проекта Анной Меликян.

Дата премьеры второго сезона «Нежности» пока неизвестна.

Фото: Онлайн-кинотеатр «Иви»
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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