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Киноафиша Новости В России выйдет исторический фильм «Жанна Дюбарри» с Джонни Деппом

В России выйдет исторический фильм «Жанна Дюбарри» с Джонни Деппом

18 апреля 2023 12:47
В России выйдет исторический фильм «Жанна Дюбарри» с Джонни Деппом

Отечественные продюсеры подключились к картине еще на стадии создания.

Исторический байопик «Жанна Дюбарри» с участием Джонни Деппа, который откроет предстоящий 76-й Каннский кинофестиваль, попадет в российский прокат. Кинокомпания Russian World Vision и онлайн-кинотеатр Okko официально объявили, что они выступят отечественными дистрибьюторами костюмированной драмы. Во Франции лента стартует в кинотеатрах в середине мая, тогда как точная дата премьеры в РФ и СНГ пока не сообщается.

Ниже приведен комментарий продюсера Константина Елкина:

«С проектом «Жанна Дюбарри» нам удалось поработать на стадии его создания, что стало для нас потрясающе интересным опытом. Сотрудничество по производству стало возможным благодаря нашим партнерам и друзьям, продюсерам Светлане Мигуновой-Дали, Юлии Ким - фон ден Дрейш и Нелли Холмс, которые имеют большой опыт продюсирования международных проектов. У Светланы, Юлии и Нелли было эксклюзивное право представлять проект на территории России. Они являются экзекьютив-продюсерами картины. При их содействии мы провели переговоры с компанией Why Not Productions и подтвердили свое участие в создании фильма «Жанна Дюбарри».

В центре сюжета — незаконнорожденная дочка швеи Жанна Дюбарри (Майвенн), сумевшая благодаря природному обаянию пробиться из нищеты в аристократические круги. В высшем обществе куртизанка познакомилась с королем Людовиком XV (Депп) и впоследствии стала его любовницей. Не подозревая о статусе своей возлюбленной, Людовик приглашает Жанну во дворец в Версаль, что запускает слухи и порождает интриги против новой фаворитки монарха.

Режиссером ленты выступила сама Майвенн — для нее это уже шестая полнометражная картина. В остальной актерский состав вошли Бенжамен Лаверн, Ноэми Львовски, Марианн Басле, Индия Хэйр, Мельвиль Пупо, Паскаль Греггори и Пьер Ришар.

Фото: Russian World Vision
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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