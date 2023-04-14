Вот и сказке конец: вышел финальный эпизод сериала «Король и Шут»

Вчера, 13 апреля, в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» состоялась премьера заключительной восьмой серии музыкального биографического сериала «Король и Шут». Центральные роли в шоу исполнили Константин Плотников («Чингачгук»), Влад Коноплев («Дополнительный урок»), Евгений Ткачук («Бешенство»), Валери Зоидова («Пансион») и Даниил Вахрушев («Совершенно летние»).

Сериал посвящен истории легендарной российской панк-рок группы «Король и Шут». Главные герои — обычные студенты реставрационного удилища Андрей «Князь» Князев (Коноплев) и Михаил «Горшок» Горшнев (Плотников), решившие создать свой собственный уникальный музыкальный коллектив. Вместе они собирают полный зал в Дворце спорта «Юбилейный», покоряют Москву, становятся хедлайнерами ведущего фестиваля «Нашествие» и создают целую фэнтези-вселенную. Шоу совмещает в себе биографические эпизоды и фантазии, в которых герои песен «Короля и Шута» оживают на экране, а Князь и Горшок отправляются спасать принцессу из плена колдуна.

Режиссером сериала выступил Рустам Мосафир, ранее работавший над фильмами «Скиф» и «Беглецы». Он также написал его сценарий вместе с Дмитрием Лемешевым («Закрыть гештальт») и Александром Бузиным («Ночной режим»).

«Король и Шут» дебютировали на «Кинопоиске» 2 марта и получили отличные отзывы от зрителей. В данный момент сериал занимает 118 место в топе 250 лучших шоу сервиса. Кроме того, он удерживает первое место по просмотрам среди всех проектов платформы за последние 30 дней.