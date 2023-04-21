Мы годами не замечали эту деталь в Игре престолов, а она меняет всё

Возможно, теперь вам захочется пересмотреть сериал свежим взглядом, ведь, как известно, дьявол кроется в деталях. И эта деталь, которую мы годами не замечали, делает концовку "Игры престолов" куда более глубокой и символической, хотя бы отчасти компенсируя нам все те ошибки, которые совершили шоураннеры в последнем сезоне.

"Игра престолов" — сериал, который захватил воображение миллионов зрителей по всему миру и не отпускает его до сих пор. От первого сезона до последнего мы с нетерпением ждали развития событий, чтобы узнать, кто же займет Железный трон. В этой статье мы хотим обратить ваше внимание на одну деталь, которую многие из нас пропустили и которая меняет наше восприятие сериала (и особенно его концовки).

Для того чтобы понять конец "Игры престолов", нужно вспомнить, как все начиналось. История нашего любимого сериала началась с момента, когда Джейме Ланнистер, став Цареубийцей, убил безумного короля Эйриса II после его приказа сжечь город диким огнем. Именно с этого момента начинается эпичная борьба за Железный трон, в которой принимают участие все дома Вестероса.

В финальных эпизодах сериала мы стали свидетелями трагической судьбы Дейнерис Таргариен, дочери Безумного короля. Но мало кто отдает себе отчет в том, что на самом деле смерть Дейнерис Таргариен почти до мелочей повторяет смерть ее отца.

Как и ее отец, некогда павший жертвой предательства Ланнистера, Дейнерис предала ее же десница — Тирион Ланнистер, чей род был ответствен за предательство и смерть Эйриса. Ирония заключается в том, что, так же как и ее отец, Дейнерис в конечном итоге поглотило безумие. Гибель Королевской Гавани в пламени дикого огня (который даже активировал скрытые запасы дикого огня, оставленные Аерисом) стала последней каплей, из-за которой народ отвернулся от нее.

Дейнерис убил один из самых, казалось бы, верных ее союзников, Джон Сноу, который использовал их доверительные отношения, чтобы подойти к ней вплотную и нанести смертельный удар. Таким образом, Дейнерис в точности повторила судьбу своего отца. Да, в сериале шоураннеры не сумели должным образом показать нам "переход" Дейнерис к Безумной королеве: разум героиня потеряла как-то слишком уж внезапно, и в ее безумие верилось с трудом. Но всё же, эта деталь меняет всё и делает концовку "Игры престолов" куда более символичной.

После смерти Дейнерис произошло символическое разрушение "замкнутого круга" власти, когда дракон Дрогон, вне себя от горя, расплавил Железный трон в лужу раскаленного стали. Трон был возведен 300 лет назад предком Дейнерис, Эйгоном I, который завоевал Вестерос вместе со своими сестрами-женами и стал первым королем династии Таргариенов.

Уместно, что смерть Дейнерис в финале "Игры престолов" стала символом уничтожения Железного трона, так как она и Джон были последними представителями династии Таргариенов. Как наказание за убийство Дейнерис, Джону Сноу снова придется присоединиться к Ночному дозору, не жениться и не иметь детей. Таким образом, эпоха правления семьи Таргариенов закончилась.

Эта деталь, которую многие из нас не замечали годами, придает истории "Игры престолов" гораздо большую глубину – как бы Бениофф и Вайс не пытались всё испортить в финальном сезоне. Мы видим, как судьбы отца и дочери переплетаются и замыкаются в круге, несмотря на разницу во времени и обстоятельствах. Кровь и предательство становятся ключевыми мотивами в жизни и смерти героев, оставляя нас с ощущением, что мир Вестероса неизменно жесток и безжалостен, и так просто этот замкнутый круг не разорвать ничем.