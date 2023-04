Все еще разбивают сердца: как сейчас выглядят краши из сериалов нулевых

Кто из нас не влюблялся в отважных братьев Винчестер или не завидовал Кэрри Брэдшоу, сумевшей покорить сердце Мистера Бига? Рассказываем, как сложилась жизнь актеров из популярных сериалов нулевых, в которых были влюблены все зрительницы.

Мурилу Бенисио (Лукас и Диогу Феррас, Леандро Эдвалду де Сильва, « Клон »)

Первый успех пришел к бразильскому актеру Мурилу Бенисио в конце 90-х, когда он сыграл роль второго плана в культовой телевизионной мелодраме «Во имя любви». Несколько лет спустя Бенисио получил приглашение из Голливуда — он сыграл главную роль в ромкоме о семейной паре, держащей ресторан, « Женщина сверху », где его экранной женой стала знойная красавица Пенелопа Крус . Тогда же Бенисио вытянул очередной счастливый билет, и с 2001 года актер играл сразу трех центральных персонажей в научно-фантастической мелодраме (ничего себе сочетание!) «Клон» — братьев-близнецов Лукаса и Диогу и молодого парня Лео, клонированного из ДНК Лукаса. Бенисио продолжает сниматься, в основном в бразильских сериалах. В 2012 году актер сыграл главную роль в детективной мелодраме «Проспект Бразилии». В числе его недавних работ — сериалы «Любовь матери» и «Пантанал».

Мурилу Бенисио

Австралийский актер Джулиан Макмэхон начинал свою карьеру с местных телевизионных сериалов. Удача улыбнулась Макмэхону, когда его пригласили сыграть в третьем сезоне «Зачарованных» харизматичного демона Бальтазара. Изначально планировалось, что его персонаж в следующих сезонах не появится, но Коул настолько понравился зрителям, что создатели сериала расширили его роль, и Макмэхон сыграл еще в двух сезонах. После феноменального успеха сериала Макмэхон получил главную роль в еще одном успешном сериале — черной комедии «Части тела», где сыграл талантливого пластического хирурга из Майами. Голливудская карьера актера уверенно набирала обороты, и в 2007 году он появился в роли антагониста Виктора Дума в « Фантастической четверке ». После небольшого затишья в карьере Макмэхон вновь триумфально вернулся на экраны в 2019 году — на этот раз в роли агента Джесса Лакруа в полицейском сериале « ФБР ». Как и в случае с «Зачарованными», изначально эпизодический персонаж в исполнении Макмэхона получился настолько ярким, что пару лет спустя Джесс Лакруа получил полноценный спин-офф « ФБР: Самый разыскиваемые преступники ».

Джулиан МакМэхон

Братья Винчестеры, колесящие по Америке в борьбе с нечистью, — настоящая визитная карточка нулевых. Дженсен Эклс, сыгравший старшего брата Дина, к моменту съемок «Сверхъестественного» уже успел заявить о себе, сыграв в сериалах «Темный ангел» и «Бухта Доусона». Эклс также проходил прослушивание на роль Супермена в « Тайнах Смолвилля », но в итоге ему досталась роль Джейсона Тига. Феноменальный успех «Сверхъестественного» сделал из актера суперзвезду, а также позволил попробовать себя в роли режиссера: Эклс снял несколько эпизодов сериала. В 2022 году актер вернулся к роли Дина Винчестера в спин-оффе проекта « Винчестеры », где Эклс стал также одним из продюсеров, а также сыграл Солдатика в сериале «Пацаны». Сейчас в разработке находится печально известный из-за инцидента с Алеком Болдуином вестерн «Ржавчина», где Эклс также появится в одной из главных ролей.

Дженсен Эклс

С детства грезивший кино, Джаред Падалеки в начале нулевых проходил прослушивание на роль Энакина Скайуокера, но в итоге не получил роль. Зато Падалеки успешно прошел пробы на роль бойфренда главной героини в комедийном сериале «Девочки Гилмор». До роли охотника на нечисть Сэма Винчестера Падалеки дважды успел сняться в хоррорах — в фильмах « Дом восковых фигур » и « Волк-одиночка ». После небывалого успеха «Сверхъестественного» актер решил появиться на экранах в нетипичном для себя амплуа и сыграл роль популярного американского художника Томаса Кинкейда в драме « Рождественский коттедж ». В 2021 году Падалеки сыграл роль техасского рейнджера Корделла Уокера в сериале « Уокер », который является ремейком проекта «Крутой Уокер: Правосудие по-техасски».

Джаред Падалеки

Сериал «Бригада» — поистине отечественный феномен начала нулевых, и даже если вы сам сериал никогда не смотрели, вы точно знаете, кто такой Саша Белый и чем он занимался. Роль одного из членов банды Пчелы стала прорывной для Павла Майкова, который до этого в основном играл на театральной сцене и практически не появлялся на экранах. С годами популярность Майкова не угасает. В 2021 году актер сыграл в сериале « Контакт » бывшего полицейского, который пытается наладить отношения с дочерью-подростком, а в 2022 году появился в одном из самых обсуждаемых проектов года « Нулевой пациент » в роли сотрудника КГБ Петра Шипова. Помимо актерской карьеры, Майков также занимается музыкой. С 2011 по 2016 год был фронтменом группы «БуттерБродский», а с 2017 года группа в несколько обновленном составе выступает под названием «Магрит».

Павел Майков

Дэвид Духовны завоевал всемирную популярность в 1990-х, сыграв роль агента ФБР Фокса Малдера в « Секретных материалах ». Несмотря на то что после успеха сериала Духовны активно продолжал сниматься, следующий всплеск его популярности случился только в 2007 году, когда актер появился в сериале «Блудливая Калифорния» в роли циничного писателя-ловеласа Хэнка Муди. В 2016 году актер вернулся к роли Малдера в 10-м и 11-м сезоне «Секретных материалов», а в 2017 году — к роли агента Денниса Брайсона в 3-м сезоне « Твин Пикс ». Также во время съемок в «Блудливой Калифорнии» актер увлекся рок-музыкой и выпустил несколько альбомов, ради работы над которыми даже на какое-то время перестал сниматься. Сейчас в разработке находится сразу несколько проектов с участием Духовны: ромком с Мег Райан What Happens Later, его режиссерская работа Bucky F*cking Dent и триллер с Петером Стромаре Unearthed.

Дэвид Духовны

Британский актер Эд Вествик, несколько лет игравший на сцене National Youth Theatre, до съемок в «Сплетнице» успел появиться в фантастическом триллере Альфонсо Куарона « Дитя человеческое » и драмеди Гарта Дженнингса « Сын Рэмбо ». Роль тусовщика Чака Басса сделал из начинающего актера звезду мирового уровня. После сериала Эд Вествик сыграл в сиквеле « Донни Дарко » « С. Дарко » о младшей сестре культового персонажа, в новой версии « Ромео и Джульетты » и сериальной адаптации одноименного фильма Гая Ричи «Большой куш». Сейчас в стадии постпродакшена находятся хоррор DarkGame о детективе, расследующем преступления в даркнете, и триллер Deep Fear.

Эд Вествик

Кинокарьера Майкла С. Холла началась с сериала « Клиент всегда мертв », где актер сыграл роль одного из династии Фишер. За эту роль актер был впервые номинирован на «Эмми». В 2009 году карьера Холла совершила головокружительный вираж: роль полицейского-социопата Декстера Моргана, который выслеживает и убивает маньяков, принесла актеру небывалую популярность и премию «Золотой глобус». В сериале « Корона » о королевской семье Майкл С. Холл исполнил роль Джона Кеннеди, а в 2021 году актер вернулся к прославившей его роли в мини-сериале « Декстер: Новая кровь ». Сейчас актер снимается в криминальном триллере «Я сражался с законом» о преступных связях музыкальной индустрии с полицией.

Майкл С. Холл

Свою карьеру Зак Брафф начал еще в начале 1990-х, сыграв несколько небольших ролей в сериалах. Громко заявить о себе актеру удалось в 2001 году, когда на экраны вышел ситком о буднях врачей «Клиника», где Брафф сыграл главную роль — обаятельного молодого врача Джей-Ди, который только недавно окончил колледж. В 2009 году актер вернулся к своей роли в ответвлении сериала «Клиника: Интерны». В сатирическом мультсериале « Конь БоДжек » Закк Брафф появился в роли самого себя (впрочем, в отличие от реального актера, мультяшного Зака Браффа постигла печальная участь). В 2018 году актер сыграл главную роль в сериале «Стартап» о радиожурналисте, который решает основать компанию, занимающуюся подкастами. Брафф регулярно и сам оказывается в режиссерском кресле: так, например, он снял несколько серий « Теда Ласс о». Сейчас Брафф вместе со звездой « Классного мюзикла » Ванессой Хадженс снимается в комедии French Girl.

Зак Брафф

Том Уэллинг не из тех актеров, кто с детства мечтает о кино. В юности Уэллинг увлекался спортом, после окончания школы некоторое время работал строителем, а вскоре по совету знакомого фотографа решил попробовать себя в модельном бизнесе. Он успел сняться для Calvin Klein и Tommy Hilfiger, прежде чем удачно прошел пробы в фантастический сериал «Тайны Смолвилля», рассказывающий о становлении Кларка Кента как Супермена. После успеха сериала актер нечасто появляется на экранах, а самой известной ролью пока остается роль в «Тайнах Смолвилля». В 2019 году актер вернулся к роли Кларка Кента в сериале « Бэтвумен ». Сейчас Уэллинг снимается в боевике « Deep Six », где играет досрочно освобожденного из тюрьмы парня Терри, который должен внедриться в итальянскую мафию.

Том Уэллинг

Крис Нот прославился благодаря роли детектива Майкла Логан в сериале « Закон и порядок », к которой он неоднократно возвращался в сиквелах и спин-оффах сериала («Убойный отдел», «Закон и порядок: Преступное намерение»). Но еще большую зрительскую любовь принесла роль харизматичного мужчины, сумевшего покорить сердце Кэрри Брэдшоу, Мистера Бига. В 2021 году актер вернулся к своей роли в сиквеле сериала « И просто так ». Сейчас актер снимается в комедии Brooklyn All American и ромкоме Someday Sometime.